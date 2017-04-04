Ольга Шишанова

В преддверии международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” столичный аэропорт перешел на летнее расписание с многочисленными добавочными рейсами, включил в свой реестр несколько новых авиакомпаний и даже совместно с акиматом города для удобства пассажиров впервые запустил ночной автобусный маршрут сообщением железнодорожный вокзал - аэропорт Сегодня международный аэропорт Астаны перешел на новое летнее расписание полетов по 46 направлениям, семь из которых абсолютно новые, расписание будет действовать до 28 октября 2017 года.

В летних планах также взаимодействие с пятью новыми авиакомпаниями, такими как, например, Finnair, что запланировала перелеты по направлению Астана - Хельсинки в период проведения выставки ЭКСПО-2017, то есть с июня по сентябрь. Запускает новое авиасообщение по четвергам и воскресеньям между Астаной и Будапештом венгерский лоу-кост-авиаперевозчик Wizz Air, а с 8 мая четыре раза в неделю Астану и Варшаву будут соединять рейсы польской авиакомпании LOT.

Авиакомпания Air China, которая входит в состав крупнейшей сети авиакомпаний Star Alliance, планирует увеличение частоты рейсов по уже существующему направлению Астана - Пекин, кроме того, с 26 апреля авиакомпания “Уральские авиалинии” начнет выполнять четыре рейса в неделю из Астаны по новому направлению - Москва (Раменское). Полеты по трем новым маршрутам добавит в свою географию и отечественный авиаперевозчик Scat Airlines. Путешественникам будет предоставлена возможность совершать прямые перелеты в столицу Армении - Ереван, в Минеральные Воды на юге России, а также в международный аэропорт Жуковский, расположенный в Московской области.

Нынешним летом пассажирам будет предложен перелет по новому направлению три раза в неделю в столицу Монголии, а авиакомпания Atlas Global начнет выполнять рейсы по уже существующему направлению Астана - Стамбул. Более того, для путешественников в летний период в аэропорту Астаны по традиции планируется открытие туристической чартерной программы по таким популярным туристическим маршрутам, как Салоники, Бургас и Анталья.

Дата завершения строительства нового терминала воздушных ворот Астаны, который и без того является вторым по величине после Алматы международным аэропортом в стране, запланирована на 15 мая, тогда как официальное открытие и ввод в эксплуатацию самого терминала планируется в первых числах июня. Его площадь составит 47 тысяч квадратных метров, что превысит площадь уже существующего терминала, который был сдан десять лет назад, в два раза и увеличит пропускную способность с 3,5 до 8,2 миллиона пассажиров в год.

Новый терминал будет предназначен для пассажиров международных рейсов. Но благодаря соединению с существующим терминалом посредством двух мостов сможет обслуживать пассажиров как международных, так и внутренних рейсов по необходимости.

Уникальность нового аэропорта в том, что его пассажирам нужно будет проходить самое минимальное расстояние для посадки на рейс, ведь в решении вопроса направления пассажиропотока вместо того, чтобы идти горизонтально, было принято решение о вертикальности. То есть при выходе из “рукава” пассажир будет затрачивать минимум времени на то, чтобы попасть либо в транзитный отсек, либо на выход в город, либо на международные авиалинии благодаря тому, что на каждое из направлений будет предусмотрен отдельный эскалатор - на свой определенный этаж. И не нужно будет совершать длительные пешие переходы, как это сегодня происходит во многих международных аэропортах в силу их большого размера.

Кроме того, с введением нового терминала в эксплуатацию увеличится и количество стоек безопасности и пунктов иммиграции, также большинство процессов будут автоматизированы, как, например, электронные стойки регистрации, автоматизированная багажная система и многое другое. В новом пассажирском терминале будет установлено новейшее техническое оборудование для досмотра пассажиров и ручной клади. Для досмотра багажа установлен томограф, рентгенотелевизионная установка, которая позволит выявить наличие взрывчатых веществ и других опасных предметов.

Добавим, что данное оборудование не имеет аналога в Казахстане и будет приведено к стандартам использования в том же Европейском союзе только к 2020 году.

Сегодня же все силы брошены на реконструкцию привокзальной площади, которая после ремонта позволит разместить на автостоянке до 1000 автомобилей вместо 350. Кроме того, совместно с акиматом Астаны запланировано расширение и улучшение въезда и выезда на стоянку, добавлены дополнительные линии проезда для общественного транспорта, а также предусмотрена специальная зона для стоянки такси. Астана