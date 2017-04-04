Ольга Шишанова

В последние несколько лет в театральной среде наметилась интересная тенденция - почти 80 процентов посетителей театра составляет молодежь, тогда как люди среднего возраста в театр ходить почти перестали. И что с этим делать, никто не знает. Конечно, это не единственная проблема, о которой шел разговор во время встречи сенаторов и представителей культурного ведомства республики. Дело в том, что нормативная база, отраслевые законы и подзаконные акты в области культуры давно устарели, а многие и вовсе не работают. Особенно страдает от этого театральная сфера В республике работает более 60 театров, но проблема их нехватки в регионах, отсутствие финансирования гастролей и даже типовых зданий сводит на нет усилия тех, кто еще пытается работать в таких “странных условиях”. Хуже того, зачастую уже существующие здания, пусть даже не предназначенные специально для театральных постановок, но тем не менее приютившие тот или иной театр, подпадают под приватизацию без ведома центрального аппарата. А все потому, что отсутствует специальный закон, который бы регулировал такие случаи.

Что касается руководства любого из казахстанских театров, то всех без исключения волнует репертуарный вопрос, то есть не столько идеологический, сколько вопрос свободы выбора и, что особенно важно, вопрос привлечения зрителей на ту или иную постановку.

При этом любопытно, что по-прежнему не решен на законодательном уровне такой, казалось бы, простой вопрос иерархии между художественным руководителем театра и его директором, что бывает немаловажным в случаях принятия ответственных решений, касающихся судьбы театрального заведения. В соседней России, где на сегодняшний день насчитывается около 300 только официально зарегистрированных театров, которые, между прочим, имеют серьезную поддержку федерального бюджета, этот вопрос давно снят с повестки дня, поскольку там полномочия между двумя руководителями давно регулируются законом. В отношении казахстанских театров этого пока сказать нельзя.

К слову, те же россияне успешно “переманивают” лучших артистов из казахстанских театров, что означает отток профессиональных кадров.

Интересно, что совсем театр, да и другие отрасли культуры вроде бы без законов не остаются. По словам депутата мажилиса парламента РК Майры Айсиной, на протяжении последних нескольких лет поправки в законопроект о культуре вносились не менее семи раз. Но даже эта волшебная цифра не спасла положение - до сих пор так и не решен вопрос книжной национальной палаты, не утихают споры в отношении владения и изучения найденных археологами артефактов. Которые от такой бесхозяйственности со временем просто разрушаются, не говоря уже о просто безобразном отношении к памятникам древней культуры.

В противовес можно назвать близлежащий Узбекистан, где к той же архитектурной уникальности государства совсем другое отношение, тогда как Казахстан в последнее время лишился больше половины обнаруженных археологами древних городищ и захоронений на своей территории.

Про памятники нематериального наследия и говорить не приходится. Например, как известно, в этом году в Казахстане собираются отмечать столетие освободительного движения “Алаш”, однако никто до сих пор не знает и не может точно сказать, где и как это будет происходить, какие мероприятия предусмотрены, какие фильмы будут сняты и показаны зрителям. Более того, только сегодня, по истечении первого квартала, выяснилось, что на все эти мероприятия в масштабном исполнении нет денег.

В этом отношении посильную помощь могли бы оказать залы, потенциально предназначенные для проведения таких вот мероприятий, которые сегодня из-за слишком высокой аренды просто-напросто простаивают, постепенно приходя в негодность - ведь такие помещения должны эксплуатироваться. Но, оказывается, государству, а точнее тем, кто умудрился негласно “приватизировать” их, выгоднее содержать пустые залы, нежели за меньшую плату проводить культурные мероприятия, приобщая к высокому и без того обделенное проблесками искусства общество. На каком основании? Ведь они были построены на деньги налогоплательщиков, а значит, должны служить интересам нации.

И еще один любопытный вопрос, который не мешало бы взять на вооружение тем, кто сегодня формирует не только культурное пространство в стране, но и законы в этой сфере. Речь идет о возобновлении календаря юбилейных и памятных дат, важных с точки зрения формирования культуры в государстве. Когда-то он был настолько востребован, что именно по нему составлялись и проходили практически все мероприятия в стране под названием СССР. Понятно, что сегодня времена изменились, однако почему бы не взять на вооружение то лучшее, что можно было бы использовать?.. Астана