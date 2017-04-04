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Заведующим отделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента назначен Максат Муханов. Ему 50 лет. В 1991 году окончил Казахский педагогический университет имени Абая, в 1997 году - Национальную высшую школу госуправления. Преподаватель истории, обществоведения и права. Соискатель ученой степени кандидата экономических наук.

Был учителем средней школы, экспертом и ведущим специалистом МВЭС, главным специалистом, помощником министра промышленности и торговли, на руководящих должностях был занят в управлении стратегии национального развития Агентства по стратегическому планированию и реформам, в аналитическом центре Совбеза. Возглавлял Институт экономических исследований Минэкономики, отдел социально-экономического анализа управления экономической политики Администрации президента. Входил в руководство правления фонда устойчивого развития “Қазына”, заведовал центром стратегических разработок и анализа Администрации президента. До сегодняшнего назначения был главным экономистом Института экономических исследований МНЭ РК.
Куаныш Шамшатов стал членом правления и коммерческим директором АО “Казтелерадио”. Окончил Алматинский институт энергетики и связи в 2004 году по специальностям “Автоматическая электросвязь”, “Экономика и менеджмент на предприятиях связи”, получил степень МВА в Alma Management University.
Трудовую деятельность начал в 2003 году в структуре АО “Казахтелеком” с должности электромеханика АТС центра технической эксплуатации Карасайского РУТ Алматинской ОДТ. В 2005 году - в ГЦТ “Астанателеком”, где до 2010 года занимал должности ведущего инженера группы цифровых линий, ведущего инженера отдела техподдержки, начальника центра расширенного сервиса. Затем являлся начальником отдела регионального развития и дистрибуции департамента продаж АО “Казахстанские телекоммуникации”. С 2011 по 2015 год возглавлял департамент регионального развития и дистрибуции АО “Казтелерадио”. Некоторое время работал в частных структурах.

 

Подготовил Константин Маскаев

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