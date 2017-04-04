Акжол Аманжолов

МВД официально признало: сообщение о минах-ловушках в фонариках и прочих предметах, которые якобы появились в Казахстане, - провокация. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Алмас Садубаев, пресс-секретарь министра, директор департамента государственного языка и информации в МВД РК. Но нас наши чиновники уже научили: когда официальные представители выступают с официальным предупреждением - будь начеку. А если они говорят, что чего-то не произошло и не произойдет - вдвойне Грань между предупреждением, которое успокоит, и тем, которое заставит нервничать, практически неосязаема. Ведь бывает и так: чиновники нам открыто в глаза заявляют, что все хорошо. Но на следующий день ты чувствуешь себя кинутым.

Где гарантия, что то же самое не происходит и в данный момент? Согласитесь, МВД попросту не в состоянии знать все, тем более о тех самых мелких предметах (сотовых телефонах, детских игрушках и проч.), которые легко перевозить и которые рвутся в руках. Да, по официальным данным, партия таких взрывчатых вещей границу не пересекала и в городах не замечена, следовательно не существует. Да, но ведь никто не ожидал и появления “алматинского стрелка”...

Куда уместнее в этой ситуации было бы предупредить и призвать к повышенному вниманию к незнакомым и подозрительным предметам. Что, впрочем, на всякий случай МВД и сделало. “Граждан призываем не паниковать и соблюдать элементарные меры предосторожности, сообщать в полицию о подозрительных лицах и предметах на улицах, общественном транспорте или в местах скопления людей”, - сказано в заметке господина Садубаева. И при этом обязательно добавить - потенциальные мины-ловушки сделаны гораздо грубее своих аналогов-оригиналов. То есть чтобы хотя бы осматривали подозрительные предметы внимательнее. Сюрпризы войны,

или звонок

с того света

Естественно, мины-сюрпризы обязаны своим появлением войнам. Минеры - люди, которые чутко понимают настроение воина (уставшего, лишенного курева, продуктов, воды, боеприпасов, оружия или желающего спасти своего раненого сотоварища, а может быть, даже осмотреть его труп), используют любой повод в качестве приманки. Вот, к примеру, в блиндаже, что только отбит у врага, на столе стоит телефон. Солдат входит, раздается звонок - надо взять трубку. Для чего? С одной стороны, рефлекс, а с другой - велик соблазн сказать вражескому офицеру на том конце провода, что подшефные ему гниды придавлены и очередь только за ним. Что произойдет, когда он снимет трубку?

Или вот приоткрытый ящик стола. В нем какие-то документы. Вдруг секретные? Мина-ловушка только этого и ждет. А может, на плите стоит кастрюля с полуприкрытой крышкой? Или кто-то в спешке отступления не успел лютой зимой разжечь печку, но при этом уложил дрова и даже смял газету. Стоит лишь поднести спичку и станет очень тепло...

А вот, например, лежит стул, который мешает пройти. Или, как это было в Ростове (и, тьфу-тьфу, не было в Казахстане), лежит фонарик, который соблазняет поднять его и обязательно проверить на работоспособность. Это также может быть и сотовый телефон, кошелек или небольшая сумочка водителя. Причем в мирное время в условиях города.

Существуют мины-книги, мины-портсигары, мины-блоки сигарет, мины-спичечные коробки. Есть и такие разновидности, как мина-авторучка - взрывается при попытке открутить колпачок, а также мина-радиоприемник - наиболее простые взрываются при попытке включить. А более сложные - при попытке настроиться на определенную волну.

Кстати, минирование тел убитых и тяжелораненых солдат (равно как биноклей, цинков с патронами, фляг) использовали практически все армии мира. Мы помним, что в Афганистане такими приемами пользовались “духи”. А вот во вьетнамской войне - представители Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Проще - вьетконговцы. Как ни крути, но это больше способ ведения партизанской войны. Главная цель - запугать врага, развить в нем “минный страх”. Солдат противника, что и так в не лучшей психологической форме, должен бояться пользоваться оставленными автомобилями, предметами и оборудованием.

Еще их, конечно же, используют для повышения уровня неизвлекаемости мины. Чаще устанавливают ловушки под противотанковые мины. Без специальной техники такую “засаду” практически не обезвредить. В этом списке опасной “мелкоты” МС-2 (мина-сюрприз), МС-3, МС-4 и более современная МЛ-7 (мина-ловушка).

Но все это, так сказать, промышленные образцы. Мы же говорим о коварных поделках террористов, что стараются воспитать страх в обществе. А еще, говорят специалисты, установка подобных ловушек может быть неким актом мести всему обществу из-за личной неустроенности всего лишь одного человека. Поэтому помните о том, что время сегодня такое - всегда быть начеку. И попытайтесь спокойно объяснить это детям.

При подготовке статьи были использованы материалы военного эксперта Юрия Веремеева