Ольга Шишанова

В Казахстане растет число жертв паводков и несчастных случаев на весеннем льду - только в Карагандинской области количество утонувших и пропавших без вести за последние несколько недель достигло семи человек. Всего же на сегодняшний день, по данным ЧС МВД РК, число погибших перевалило за два десятка, шесть из них - дети. Несколько взрослых и один ребенок пропали без вести Наступившая весна, как и год назад, снова прибавила работы спасателям - не проходит и дня, чтобы кого-то не приходилось вызволять из ледяного растаявшего плена на водоемах республики. Причем не всегда такие истории заканчиваются благополучно, скорее наоборот - утонувших больше, чем спасенных.

В печальной статистике лидирует Южно-Казахстанская область, а в прошлом году это была Атырауская область. Затем идут Карагандинская и Алматинская области. Среди тех, кто пренебрегает элементарными правилами безопасности, чаще всего рыбаки и дети, несмотря на ежегодные профилактические мероприятия с населением республики, невзирая на увеличившиеся рейды спасателей по водоемам, на постоянные беседы с рыбаками, на распространение агитационных материалов. Статистика неумолима - число погибших на воде все равно продолжает расти. Сотрудники ЧС спасли 20 человек за предыдущие пять недель, то есть с начала марта. Но погибло больше, и несчастные случаи просто отзеркаливали прошлые годы - рыбная ловля на тонком, подтаявшем весеннем льду, попытки переезда реки или другого водоема по весеннему ненадежному льду на автотранспорте, и особенно часто - при переходе его пешком. В этот раз ко всем несчастным случаям добавился еще и переход по хрупкому льду водоемов верхом на лошадях.

Вот несколько примеров.

Резкое потепление в районе озера Балхаш привело к тому, что автомашина рыбаков, на которой они имели неосторожность выехать на трескавшийся лед огромного озера, провалилась. Из четверых спаслись трое, которым помог выбраться четвертый. Тело его самого, по словам сотрудников комитета ЧС МВД РК, ищут до сих пор, и надежды на это с каждым днем становится все меньше. Точно также спасатели в Алматинской области на реке Или и Котентай ведут поиски двух мужчин, которые выехали на рыбалку еще накануне Наурыза, а домой так и не вернулись. И это уже просто стало закономерностью - с приходом весны и началом таяния льда на казахстанских водоемах, который очень быстро становится рыхлым и обманчивым, уступая место большой воде.

По словам спасателей, бывает и так, что с утра лед, кажущийся крепким, к обеду начинает подтаивать, и это видно невооруженным глазом, но рыбаки до последнего момента надеются на пресловутое “авось, пронесет”. К сожалению, не проносит. Именно поэтому спасатели с начала года сделали более 300 выездов, причем в некоторых случаях приходилось снимать горе-рыбаков с отколовшихся льдин, как это случилось на Капшагайском водохранилище, где с дрейфующей далеко от берега глыбы льда спасли 15 человек. Таким же образом на реке Урал уже в первых числах марта были спасены два человека, на озере Кошарколь, что в Алматинской области, с поверхности начавшей вовсю таять льдины сняли трех рыбаков. Любопытно, что ни в одном из упомянутых случаев у любителей рыбной ловли не было при себе даже индивидуальных спасательных средств.

И если взрослый сознательный человек так легкомысленно относится к собственной жизни, что говорить о детях, участившиеся случаи гибели которых, оставленных без присмотра взрослых у воды, вызывают у службы спасения особую тревогу.

Так, с начала марта стало известно о шести погибших детях, которые забрели и упали в оросительные каналы и септики в Южно-Казахстанской области и в яму с ледяной водой в Акмолинской области. Кроме того, спасателями в Жамбылской области на реке Талас ведутся поиски 12-летнего мальчика, который пропал на берегу несколько дней назад.

Понятно, что все эти трагедии происходят по недосмотру взрослых за детьми, и за подобное отношение в зарубежных странах родители запросто могли бы получить тюремный срок, но в Казахстане об этом даже не задумываются. Только статистика с каждым годом фиксирует все больше случаев гибели несовершеннолетних на воде, да и число взрослых утонувших казахстанцев также не думает уменьшаться. Астана