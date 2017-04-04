Юлиана Жихорь

Мажилисмены на вчерашнем пленарном заседании решали транспортные проблемы страны. Выяснилось, что правительство сегодня весьма избирательно подходит к вопросу обеспечения безопасности перевозок пассажиров Поправками в законодательство по вопросам транспорта правительство намерено закрепить за местными исполнительными органами контроль за безопасностью на городском рельсовом транспорте.

Как выяснилось, сегодня понятие “рельсовый транспорт” в Кабмине трактуют избирательно. Как заметил депутат Валихан Кайназаров, до настоящего времени рельсовым транспортом считалось лишь метро. И трамваи в эту категорию не входили. “В настоящее время контроль за обеспечением безопасности движения и содержанием технических средств на метрополитене определен за местным исполнительным органом. В отношении других видов городского рельсового транспорта контроль отсутствует. Доказательством тому является авария в Алматы, произошедшая в 2015 году, где неуправляемый трамвай нанес ущерб 14 автомобилям”, - сообщил депутат. Добавив, что теперь ситуация должна поменяться, и местные акиматы будут следить за всем “рельсовым”: и транспортом, и путями. Тем более что кроме трамваев (они еще ходят в Павлодаре и Усть-Каменогорске) в стране скоро должны появиться скоростные легкорельсовые трамваи (ЛРТ) - в Алматы и Астане.

Второй важный вопрос - пересечение границы с Россией. Несмотря на отсутствие экономических и таможенных границ, поезда, пересекая границу юридическую, стоят по несколько часов. Когда едешь из одной страны в другую - это еще можно понять. Но когда двигаешься транзитом из одного города Казахстана в другой, и при этом приходится проезжать по территории РФ, подобное “стояние” вызывает дискомфорт.

“Географически так сложилось, что некоторые наши ж/д маршруты пересекают территорию Российской Федерации. Например, есть состав сообщением Астана - Уральск, поезд при пересечении останавливается на границе, и пассажиров дважды проверяют как сотрудники таможни, так и пограничники. Это создает значительные неудобства пассажирам. Законопроектом предусматривается новый порядок контроля пассажиров ж/д транспорта при пересечении госграницы РК. Что меняет этот новый порядок и как будет реализован контроль пассажиров?” - задался вопросом мажилисмен Бахтияр Макен. Член комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Валихан Кайназаров сообщил, что теперь транзитные поезда, которые будут следовать по территории сопредельного государства безостановочно, не будут останавливать для досмотра.

Интересно другое. До сих пор поезда и пассажиров кроме сотрудников пограничной службы проверяют и таможенники. И это при том, что на территории ЕАЭС таможенные границы отменены. (В рамках Таможенного союза.)

В уточнения законодательства есть пункты, которые касаются и водной тематики. Точнее - системы учета и регистрации маломерных судов. Еще пять лет назад в техническом регламенте ТС появился термин “маломерные суда”, многие из которых по своим параметрам действительно слишком маломерные, чтобы подлежать регистрации. Но в Казахстане большая часть из них до сих пор числится в судовых книгах. Разработчики законопроекта предложили наделить уполномоченный орган полномочиями по их снятию с регистрации.

Пока одни решали вопрос по маленьким лодкам, другие озаботились перспективами развития большого флота. Как выяснила мажилисвумен Майра Айсина, подготовка отечественных моряков не соответствует международным стандартам. Более того, наши специалисты даже не могут проходить положенную стажировку.

Вице-министр образования Бибигуль Асылова подтвердила данные Айсиной по расхождению программ подготовки моряков. Но пообещала, что уже со следующего учебного года наших гардемаринов подведут под международные стандарты.

А вот со стажировкой - проблема посерьезнее, на нее денег нет. “Стажировка должна быть практически 365 дней в году у моряков. Сумма гранта не покрывает в настоящее время данные расходы”. Но, пообещала вице-министр, “мы будем заявлять дополнительные расходы, связанные именно со стажировкой моряков”. Правда, когда деньги будут реально выделены - не понятно. Астана