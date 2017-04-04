Председателем акмолинского областного филиала партии “Нур Отан” избран глава области Малик Мурзалин. В разные годы занимал должности руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска, советника президента АО “НК “Казахстан Темир Жолы”, первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан. На пост акима Акмолинской области заступил 14 марта 2017 года. На должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан назначен Малик Олжабеков. Родился 10 октября 1986 года. В 2009 году окончил университет КИМЭП, бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета по специальности “менеджмент”. В 2014 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, магистр права по специальности “юриспруденция”. Трудовую деятельность начал в 2010 году в АО “Республиканский центр космической связи” в качестве менеджера, где проработал более шести лет. До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК занимал должность коммерческого директора АО “Республиканский центр космической связи”.

Посол Казахстана в Швейцарии Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова возглавила комитет Всемирной торговой организации (ВТО) по торговле и окружающей среде. Айтжанова была выдвинута на пост председателя комитета ВТО Азиатской группой развивающихся стран, к которой Казахстан присоединился в ноябре прошлого года. Подготовила Мария Коленко