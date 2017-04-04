Айгуль Жилкишина Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. “До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы”, - отметил Назарбаев, добавив, что полностью перевести на латиницу казахский язык надо к 2025 году Смена графической основы казахского алфавита обсуждалась неоднократно как в истории независимого Казахстана, так и раньше. В СССР алфавиты народов Средней Азии и Казахстана реформировались дважды, а в досоветский период в казахском языке использовалась арабская графика. В 1929 году арабское письмо заменили латиницей для всеобщей унификации письменности, вписанной в рамки всемирной революции. В то время существовала даже идея использовать латинский шрифт и в русском языке. Однако в 1940 году алфавиты среднеазиатских республик с латинской графики перевели на кириллицу.

После распада СССР произошло изменение алфавитов в нескольких республиках: Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, а также Молдавия начали использовать латинскую графику в национальных алфавитах. К слову, полностью переход на латиницу в Узбекистане не завершен до сих пор. Прежде всего, неудачным оказался сам новый алфавит, в котором не имевшие своего графического обозначения звуки узбекского языка стали писаться двумя латинскими буквами. Как следствие, объем текстов на латинице увеличился по сравнению с кириллицей на 10-15 процентов, что повлекло за собой соответствующее увеличение затрат на их публикацию. В Казахстане идея перехода с кириллицы на латиницу стала активно обсуждаться после того, как в октябре 2006 года на заседании Ассамблеи народа Казахстана президент Назарбаев заявил о необходимости вновь рассмотреть этот вопрос. При этом отмечалось, что вопрос перехода на латиницу в Казахстане является элементом скорее не культурной, тем более не внешней, а сугубо внутренней политики страны.

В декабре 2012-го Нурсултан Назарбаев также высказался за переход казахского языка на латиницу: “Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации”. Президент подчеркивал, что в стране будут приниматься последовательные меры по развитию государственного языка, но никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

Сегодня латинизация казахского языка вновь на повестке дня. Глава государства отметил, что новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Взвесив все бонусы и вызовы, мы полагаем, что несомненным плюсом считается тот факт, что почти во всем мире графической основой алфавитов является именно латиница. С другой стороны, вызовом является материальная затратность этой реформы. Но мы уверены, что пока “лирики”, то есть лингвисты, будут работать над переводом казахского алфавита на латинскую графику, условные “физики”, то есть на самом деле практики (экономисты, юристы и т.п.), оценят деловую, в том числе и финансовую сторону вопроса. И уже к концу 2017 года станет ясно, как эта масштабная реформа будет претворяться в жизнь.