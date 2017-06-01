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Кто на новенького? События

Алибек Темербеков назначен на должность члена Конституционного совета РК. Родился 25 января 1960 года в Восточно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова. Трудовой путь начинал с работы учителем Парамоновской средней школы Большенарымского района Восточно-Казахстанской области, после стал старшим преподавателем, доцентом кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби. До вступления в новую должность занимал пост руководителя аппарата Конституционного совета РК.
Новым руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области стал Жаламан Бакишев, который до назначения на должность был начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска.
Ботагоз Жакселекова назначена на должность председателя комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Ранее она работала в Министерстве юстиции РК, в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В отраслевом профсоюзе предпринимателей избран новый председатель. Им стал Диас Султанов. Он имеет два высших образования, кандидат юридических наук, депутат маслихата Атырауской области, член общественного совета области. До избрания успешно возглавлял территориальное объединение профсоюзов Атырауской области.
Шота Оспанов назначен акимом Джангельдинского района Костанайской области.

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 656 раз Просмотров: 656 опубликовал: Ruslan 8 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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