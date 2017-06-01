Айгуль Жилкишина

По данным городского управления образования, более половины из 6310 мест в детсадах Астаны оказались вакантными. По словам чиновников, родители не отвечают на отправленные СМС-уведомления и на письма на электронную почту. Как могло у нас такое случиться при хронической нехватке детских садов? Оказалось, что количество мест в детских садах распределено неравномерно по году рождения, поэтому дети некоторых возрастных групп остаются не у дел. Уже несколько лет в Казахстане на помощь государственным учреждениям в устройстве дошкольников приходят частные детские сады и мини-центры. Казалось бы, наконец вопрос решится, однако на пути тех, кто взялся за такое хлопотное предприятие, возникает множество препятствий



По планам улучшить положение 33 тысяч очередников в государственные детские сады в возрасте от трех до шести лет помогут учреждения, которые построят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). А благодаря государственной программе “Балапан” часть расходов на ребенка взяло на себя государство. К слову, из бюджета выделили три миллиарда тенге на субсидирование мест во всех детских садах. Пока оплату с 27 до 15 тысяч тенге в месяц сократили родителям 17 тысяч детей. Надеемся, что социальное обеспечение станет приоритетной статьей госбюджета. Например, в Алматы за питание в детских садах родители оплачивают за ребенка 14 тысяч тенге в месяц, а оставшуюся часть субсидирует государство по программе “Балапан”.

Несмотря на все принимаемые меры, почти 300 000 юных казахстанцев не хватает мест в садиках ни за частичную, ни за полную оплату. Несмотря на то, что в Казахстане в последние годы активно вводятся частные сады.

Например, в 2107 году в столице собираются открыть более сорока частных детсадов, работающих по госзаданию. В дополнение к 44 учреждениям, которые уже работают в Астане с прошлого года. К слову, в стольном граде количество частных детских садов сейчас уже превышает число государственных.

В прошедшем декабре министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев отметил, что в 2016 году 50 процентов введенных мест в детских садах пришлось на долю частников. По состоянию на 6 декабря 2016-го у нас в стране насчитывается 2500 частных детских садов, которые посещают 202 тысячи дошкольников. И 88 процентов из них сегодня получают финансирование по госпрограмме “Балапан”.

По планам министра Сагадиева, внесены изменения в правила государственного заказа: “Если раньше, допустим, ребенок один день в детсад не пришел, то детсад должен был эту сумму вычленить, вернуть эту сумму государству, это было достаточно трудно. Теперь это привязка не такая жесткая. Это повысит привлекательность частных детсадов. Новый проект находится в Минфине на согласовании. Мы надеемся, что в этом году мы его выпустим”.

Кроме того, внесены изменения в СанПИны по части увеличения и улучшения правил использования площадей детсадов, добавляются новые площади. Предпринимателям, собирающимся открывать детские сады, государство предоставляет следующие налоговые льготы:

- доходы не подлежат налогообложению;

- освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость;

- при исчислении земельного налога к соответствующим ставкам применяют коэффициент 0,1.

Теория и практика

Может сложиться впечатление о “детсадовском рае” для бизнесменов. Но, как говорят юристы, есть закон и есть практика. Некоторые нормы работают как палки в колеса предпринимателю, и единственный способ их обойти - “договориться”. Почему так случается, если государство включает зеленый свет на всех семафорах частным детским садам?

У части родителей в нашей стране сложилась такая ситуация, что им необходимо работать, а детям развиваться не дома в одиночестве, а со сверстниками. Поскольку место в государственном садике светит не всем, некоторые казахстанцы прибегают к услугам женщин, которые набирают к себе домой 5-7 детишек разного возраста и присматривают за ними. Или тех предприимчивых дам, которые регистрируются как ИП, набирают две-три группы по 5-7 человек и занимаются присмотром, воспитанием и образованием.

При этом в первой категории таких маленьких детских садиков все должности объединены в единственном лице - няни. В мини-центрах в двух лицах - это воспитатель и повар. В то же время все законодательные нормы, установленные для всех категорий учреждений по присмотру и развитию детей, установлены для больших государственных детских садов. Обходятся они в суммы от 700 миллионов до 2 миллиардов тенге. Разумеется, расходы могут быть и выше, если внедрять все инновации от Марии Монтессори и Рудольфа Штайнера до современнейших методик.

Понятно, что ни бизнесвумен, ни тетя Клава или Алтынай апай, которые взялись выручить работающих соседок, такими суммами не располагают. И всех требований не смогут выполнить. Следовательно, сотни казахстанских женщин обеспечивают себя работой по присмотру нелегально. Ведь заведомо понятно, что получить согласование с органами образования, УГСЭН, ДЭЗ, пожарных, иметь лицензию на медработника, иметь медкабинет и изолятор, иметь медицинское оборудование, четыре мойки два санузла - все это им не под силу.

А когда к ним приходят вышеуказанные органы, то оказывается, что заниматься воспитанием, образованием и присмотром они не имеют прав. Те предприниматели, кто решит выполнить все требования, приходят со временем к выводам: для 15 детей такое дело экономически невыгодно, и выполнить требования уже в существующем здании, квартире и т.д., ранее построенном, практически невозможно. Поэтому они закрывают двери и... продолжают работать, что называется, вне правового поля.



Ноша по плечу

Мы выступаем за законность, за соблюдение прав, в первую очередь, детей. Однако контролировать работу детских садов (различных профилей и уровней) - вовсе не значит бороться с ними. Ведь часть из них на грани выживания, а некоторые, отчаявшись, просто закрываются.

Необходимо проводить четкую грань между большими государственными детскими учреждениями на 500 и более мест и садиками с более скромными задачами. При этом органы образования должны взять под контроль все частные центры, сады, нянь - с любой формой собственности.

Но посудите сами, по существующим правилам необходимо заполнять журнал генеральных уборок, журнал учета температурного режима холодильника, журнал осмотра на педикулез - всего 37 журналов. Как их заполняют и все ли выполняют даже в государственных садиках - это не тема статьи. В конце концов, у каждого ребенка есть родитель, в обязанности которого входят забота и воспитание своего ребенка.

Мы ведем речь о другом - если для мини-центров убрать эти журналы и формальности, то им можно будет больше своего времени тратить на игровые программы, развлекательные, познавательные, на игры в профессии, на спектакли, книжки, изучение языков. И сократить количество проверок - в первую очередь, финпола и антикоррупционного комитета. Детские сады - это не те предприятия, где за день зарабатывают миллионы тенге и пытаются обмануть государственную казну.

В России, например, вместо бывших во времена СССР СанПИнов на 10 страницах все требования сократили до 10 пунктов. А у нас потребуется много времени даже просто для того, чтобы прочитать, что необходимо предпринимателю. В этот бизнес идут не те, кто своей целью ставит наживу и заработать деньги, а те, кто любит детей, любит творчество. Наверное, стоит предъявлять адекватные требования ко всем сиделкам с детьми на дому, мини-детсадам, которые будут работать легально, а не прятаться от УГСЭН, управления образования, налоговой, ветеринарной служб. Ведь многие из них хотят помочь родителям работать со спокойной душой за своего ребенка. Ключевое слово “спокойной”.