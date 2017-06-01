Мадина Меирманова

Мажилисмены одобрили отчеты правительства и Счетного комитета по бюджету прошлого года. Но, как обычно, раскритиковали и тех в Кабмине, кто бюджеты планирует, и тех, кто их некачественно исполняет



Ежегодно отчеты правительства и Счетного комитета подвергаются критике со стороны народных избранников. Хотя бы просто потому, что цифры в документах частенько не совпадают. Как правило, “счетники” находят гораздо больше нарушений в процессе реализации бюджета, нежели проверяющие от Минфина. Они же помимо просто констатации дают еще оценки и рекомендации, которые очень нравятся депутатам, но совсем не нравятся правительству.

Одна из ключевых рекомендаций, про которую и Счетный комитет, и парламентарии говорят не один год, касается квазигосударственного сектора. Уж слишком много денег вливается в эту сферу, и слишком много там же “пропадает”.

Мажилисмен Павел Казанцев поднял наболевшую тему остатков на контрольных счетах квазигоссектора. Он напомнил, что в прошлом году ФНБ “Самрук-Казына” на увеличение уставного капитала для продолжения проекта по обеспечению коммуникациями СЭЗ “Национальный индустриальный нефтехимический технопарк” перечислили 10 миллиардов тенге. И это при том, что на контрольном счете и так завис 21 миллиард на эти же цели. Общие же остатки квазисектора - 113,1 миллиарда только по итогам прошлого года. Из них 87 процентов лежат там уже не один год. Нурлан Нигматулин

Цифры спровоцировали гневную тираду спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. Особенно после ответа министра нацэкономики Тимура Сулейменова, что в СЭЗ НИНТ “была корректировка ТЭО и строительной документации” и “есть достаточно объективные причины, почему они не смогли это освоить”.

“Речь идет о системных вопросах, - сказал Нигматулин. - Не открою большого секрета, если скажу, что сегодня субъекты квазигосударственного сектора, имея на счетах немалые суммы, запрашивают и получают все новые и новые миллиарды для того, чтобы сохранить объемы получаемых бюджетных средств на следующий финансовый год. А государственные органы идут с удовольствием им навстречу, потому что это позволяет им отчитаться о полном освоении своего бюджета”. Спикер говорил о “манипуляциях цифрами”, о том, что никто не несет ответственности за “причины неэффективного использования государственных средств”. И призывал “прекратить манипулировать бюджетными средствами, когда в конце года, при угрозе неосвоения бюджетных средств, начинается переброска неосвоенных денег на счета квазигосударственного сектора или на пополнение уставных капиталов национальных компаний”.

В общем, планировать разумнее, вести учет денег экономнее и не давать залеживаться миллиардам “мертвым грузом”, не работая на экономику.

Миннацэкономики, кстати, над проблемой таки думает. И обещает применять к квазигоссектору не трехлетний бюджет (в рамках которого неосвоенные средства перебрасываются на следующий год доисполняться), а только на год. Мол, тогда будет так: не потратил деньги - значит, они тебе не нужны, возвращай.

Но вот что интересно. По словам министра Сулейменова, предусматривается, что “в случае неосвоения субъект квазигосударственного сектора обязан будет вернуть данные средства путем выкупа своих собственных акций у государства”. То есть вполне возможно, в один прекрасный момент квазигосударственный сектор вообще перестанет быть государственным. Выкупит свои акции на непотраченную сумму, и все - частное юрлицо.

В ходе пленарного заседания разгорелся небольшой скандал между Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и Министерством здравоохранения. Глава “счетников” Нурмухамбет Абдибеков заявил, что Минздрав выполнил свой план по дефициту должностей. Министр здравоохранения Елжан Биртанов возразил: “У нас нехватка кадров планировалась на уровне 2095 должностей, а в 2015 году было 3015. То есть мы планировали снизить на одну тысячу. По итогам 2016 года мы снизили дефицит до 1854, то есть, по существу, мы этот показатель перевыполнили”.

“Мы настаиваем, что 2095 на сегодняшний день не выполнено”, - повторил Абдибеков, но пообещал уточнить.

Закипающий пыл обоих спорщиков охладил спикер: “В общем, уважаемые начальники большие, стыд и позор. Либо вы, подписывая документы, не читаете, либо не понимаете, что вы подписываете. Отправляете в парламент два документа, которые абсолютно друг другу противоречат”.

Попутно Нигматулин “наехал” на Счетный комитет, обвинив их в том, что результаты проводимых комитетом проверок крайне низкого качества.

“Вы говорите, что передаете материалы в правоохранительные органы. Но ведь в прошлом году не было вынесено ни одного обвинительного приговора по вашим материалам. Ни одного обращения вашего в судебную инстанцию. Хотя вы единственный в стране уполномоченный орган, который может обратиться напрямую в суд. Даже по тем материалам, которые вы передаете, они не доходят до суда. И в большей степени они не доходят по причине низкого качества представленных материалов”, - заявил Нигматулин. И напомнил, что “важен не сам процесс проверки, а его результат - объем возмещения ущерба, количество привлеченных к ответственности за нарушения”. Прокричали на всю страну о сотне миллиардов похищенных. А в результате-то пшик”.

“Будем поправлять”, - кивнул Абдибеков.

Депутаты долго задавали правительству вопросы, долго критиковали членов Кабмина в отдельности, Кабмин и Счетный комитет в целом. Но в итоге таки одобрили отчеты, в очередной раз пригрозив пальчиком.



Астана