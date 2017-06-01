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Кайрат Келимбетов вошел в состав совета директоров Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в качестве представителя единственного акционера. С декабря 2015 года он занимает должность управляющего международным финансовым центром “Астана”. Кайрату Келимбетову 48 лет, выпускник МГУ, математик. В 1996 году окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления и Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК, в 1998 году - Джорджтаунский университет в Вашингтоне.
Маргулан Баймухан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша. Ранее был советником Посольства Казахстана в Польше, занимал должность заместителя председателя комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИДа.
Рустам Акбердин назначен председателем комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР.
До назначения занимал должность советника секретариата министра национальной экономики.
Подготовил Константин Маскаев