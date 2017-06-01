Юлиана Жихорь

Вчера в Астану с официальным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Эта третья встреча глав Казахстана и КНР за последний год. И стратегически важная, поскольку оба лидера подписали совместное заявление. Которое, по словам китайского гостя, подвело итоги 25-летних двусторонних отношений и обозначило приоритеты будущего сотрудничества



Для Си Цзиньпиня Астана - особое место. Именно здесь, выступая в Назарбаев Университете в 2013 году, он впервые озвучил новую стратегию Китая, по которой его страна намерена развиваться в ближайшие десятилетия, - “Новый шелковый путь”. Китай Си Цзиньпиня - это страна, занимающая не только одну из самых больших территорий и имеющая самое большое население, но и являющаяся ключевым игроком на мировой экономической арене.

Казахстанский “Нурлы жол” - одна из составляющих китайского “шелкового пути”, который должен соединить обновленный КНР со Старым Светом. Но и для Казахстана “шелковые лучи” Китая - это выгодное сотрудничество: они открывают нам выход к Тихому океану. Нурсултан Назарбаев, встречая китайского коллегу, сказал, что реализация двустороннего плана интеграции стратегических инициатив открывает новые возможности для обеих стран.

“Например, контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Европа сегодня демонстрируют устойчивую позитивную динамику и удваиваются. От границы Китая через Казахстан проложены дороги. Северный маршрут - через переход на станции “Дружба” и далее через Россию в Европу. Центральный - железная дорога, которую мы провели через Жезказган к Каспийскому морю. И южный - через Алматы и Иран в Персидский залив. Мы уверены, что нынешний потенциал позволит достичь к 2020 году перевозки двух миллионов контейнеров. Таким образом, Казахстан становится важным транзитным государством, это отвечает нашим интересам”, - заявил президент Казахстана. “Поддерживая вашу идею, высказанную именно здесь, в Казахстане, за эти четыре года мы построили 1500 километров железных дорог, которые соединяют Западный Китай с Каспием, Европой, и 3000 километров автодорог, имеются два железнодорожных перехода, шесть автомобильных переходов. Поэтому Казахстан, как и хотел, становится транзитным государством за счет торговли с Китаем. И вы знаете, что теперь от Тихого океана через Китай, Казахстан в Европу открыт путь”, - добавил Назарбаев.

Кроме транзитной роли Казахстан сегодня стратегический бизнес-партнер Пекина. Вчера в Астане прошло четвертое заседание казахстанско-китайского делового совета, в рамках которого было подписано около 20 коммерческих соглашений на восемь миллиардов долларов.

И это при том, что в Казахстане уже работают 985 предприятий с участием китайского капитала. На подходе 51 предприятие, которые Китай, согласно достигнутой договоренности Астаны и Пекина, открывает на территории нашей страны: три предприятия уже работают, еще шесть - на стадии подготовки к запуску, по 10 начата работа. “25 процентов добываемой нефти в Казахстане производится китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов, мы будем очень внимательно на это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры”, - заявил Назарбаев.

Сегодня Китай находится в числе лидеров по размеру инвестиций в казахстанскую экономику.

Казахстан поставляет в Китай углеводороды (только за последние несколько лет Астана поставила в КНР более 100 миллионов тонн нефти, более 180 миллиардов кубометров газа), продукцию сельского хозяйства (зерновые, мясо, растительное масло). Товарооборот по итогам прошлого года составил 7,9 миллиарда долларов, из которых 4,2 миллиарда - экспорт из Казахстана. В первом квартале текущего года товарооборот двух стран составил 2,1 миллиарда, т.е. с ростом почти на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что, согласно китайской статистике, рост товарооборота составил 45 процентов.

Надо отметить, что статданные наших двух стран частенько разнятся. Причина в подходах. Китай считает все товары, которые выходят за его границы через пограничные с РК таможенные посты (или заходят через них), вне зависимости - идут они в Казахстан или страны ЕАЭС. Казахстан же считает лишь те товары, которые остаются или произведены на нашей территории. Отсюда и разница в цифрах.

Однако, как сказал председатель КНР, у наших двух стран есть еще “большой задел для углубления многовекторного сотрудничества”.

Углублять это сотрудничество будут по целому ряду направлений.

В рамках официального визита главы Китая стороны подписали 11 соглашений (помимо совместного заявления глав государств). Среди них межправительственное соглашение об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода китайско-казахского фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан. Это соглашение имеет стратегическое значение в процессе перевода ряда мощностей КНР на территорию нашей страны. Речь идет о том 51 современном предприятии, которые открываются в Казахстане. Одновременно с этим Министерство финансов РК и Государственная налоговая администрация КНР подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по налоговым вопросам.

Для поддержки развития экспорта сельхозпродукции из Казахстана стороны подписали протокол между Минсельхозом Казахстана и Главным управлением по надзору за качеством, по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к замороженному мясу мелкого рогатого скота (баранина и мясо коз), экспортируемым из Казахстана в Китай. А заодно - меморандум по предоставлению лабораторного оборудования. Для развития транспортного потенциала - меморандум между Мининвестиций Казахстана и Министерством коммерции КНР об укреплении сотрудничества в области транспортной инфраструктуры. Также стороны решили совместно строить селезащитную плотину на реке Хоргос.

Научно-культурное сотрудничество будут развивать между Библиотекой Первого Президента и Китайской академией общественных наук, а также центральными телеканалами. Более того, стороны договорились о совместных съемках кинофильма “Композитор” - о дружбе казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова и классика современной музыки Китая Си Синьхая.

В общем, как отметили и глава Казахстана, и председатель КНР, у Китая и Казахстана “образцовые межгосударственные отношения”.



ШОС в Астане

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет сегодня в Астане, превратит ШОС в одну из крупнейших и влиятельнейших международных структур мира.

Саммит еще до его начала назвали историческим. Причина - расширение границ организации. Его ключевым событием станет присоединение к организации Индии и Пакистана.

“Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества будет представлять собой 40 процентов земного населения и около одной трети экономики мира”, - заявил вчера Нурсултан Назарбаев.

На 17-м заседании Совета глав государств - членов ШОС предполагается принять ряд документов, ключевая из которых Астанинская декларация.

На саммите Астана передаст Пекину председательствование в организации.

В настоящее время в ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Россия.

А по окончании саммита все главы государств - членов ШОС примут участие в торжественной церемонии открытия в Астане международной выставки EXPO 2017.



Фото Радмира Фахрутдинова



Астана