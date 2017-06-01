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Кто на новенького? События

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек назначил на должность председателя комитета гражданской авиации МИР РК Талгата Ластаева. Выпускник Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте РК Талгат Тлеубекович прошел также обучение по программе государственной политики и менеджмента Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюк (США) с присвоением степени магистра политологии. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
С 2008 по 2009 год работал в должности начальника управления развития автомобильных дорог департамента развития транспортно-коммуникационного комплекса РК, начальника управления контроля качества комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С июня 2009 года работал заместителем председателя комитета гражданской авиации МИР РК.
Акбатыр Надырбаев назначен председателем комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию. С 2012 по 2014 год работал в должности заместителя председателя комитета геологии и недропользования МИНТ РК. С 2014 по 2017 год - заместитель председателя комитета геологии и недропользования МИР РК.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 221 раз Просмотров: 221 опубликовал: Ruslan 13 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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