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Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин и заместитель премьера РФ Дмитрий Рогозин представили нового главу администрации Байконура Константина Бусыгина. Константин Бусыгин - выпускник Московского государственного института международных отношений, юрист-международник. Также окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В разные годы занимал должность главы управы района Солнцево города Москвы, гендиректора НПО “Ижмаш”, руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы.
Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области возглавил полковник службы гражданской защиты Рамиль Камалов. Ранее Камалов занимал должность замначальника департамента по ЧС Мангистауской области.
Подготовил Константин Маскаев