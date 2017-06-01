

Кто на новенького? События Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин и заместитель премьера РФ Дмитрий Рогозин представили нового главу администрации Байконура Константина Бусыгина. Константин Бусыгин - выпускник Московского государственного института международных отношений, юрист-международник. Также окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В разные годы занимал должность главы управы района Солнцево города Москвы, гендиректора НПО “Ижмаш”, руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы.

Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области возглавил полковник службы гражданской защиты Рамиль Камалов. Ранее Камалов занимал должность замначальника департамента по ЧС Мангистауской области.



Подготовил Константин Маскаев Поделиться: 0

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Просмотрено: 145 раз Просмотров: 145 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)