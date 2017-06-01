Юлиана Жихорь

На площадке ЭКСПО эксперты из разных стран мира обсудили перспективы развития “зеленой” экономики. Резюме однозначно: новые технологии нужно развивать и внедрять. Но пока полностью отказываться от традиционных энергоресурсов в пользу “зеленых” никто не собирается



Сегодня альтернативные, или, как принято их официально называть, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), являются, скорее, неким дополнением к традиционным энергоресурсам. И причина их распространения, если копнуть поглубже, заключается не только в защите экологии, но и в их экономической выгоде. Наличие альтернативных источников энергии выгодно в местах, удаленных от основных электромагистралей. Гораздо дешевле купить генератор с ветряком или конечной батареей для отдаленного аула или дома в джунглях, нежели протягивать туда линию электропередачи.

Но ключевой вопрос - в цене. Причина этой выгоды в самом названии источников энергии - возобновляемые. Энергия ветра, энергия солнца и энергия воды. То, что есть всегда, и, если, конечно, не произойдет глобальных катаклизмов, не закончится никогда.

Разумеется, сюда прибавляются вопросы экологии и защиты окружающей среды. Но, судя по тону, которым торгуются за выбросы (например, выход США из Парижского соглашения по климату), экология играет второстепенную роль или дает этакую “красивую картинку” общему экономическому фону борьбы за “зеленую” экономику.

Именно поэтому страны, в которых нет нефти и газа или их недостаточно, сегодня являются наиболее активными сторонниками “зеленой” экономики и ВИЭ. А нефтедобывающие страны хотя и не против технологий ВИЭ, но продолжают “качать” нефть по-прежнему.

Впрочем, если сравнивать уровень энергосбережения дня сегодняшнего с показателями тридцатилетней давности, то сегодня технологии позволяют экономить до 50 процентов энергии. Начиная от энергосберегающих лампочек и бытовой техники и заканчивая технологиями передачи энергии, при которых минимизируются потери. Это крайне выгодно для конечных потребителей.

А ими являются как простые граждане, так и промышленность. Которая, как известно, является крупнейшим потребителем энергии. И на нее, собственно, и рассчитано большинство технологий, которые уже затем “спускаются” вниз.

Но...

“Зеленые”

и “тормоза”

Есть несколько моментов, которые тормозят развитие ВИЭ.

И первый, как ни странно, - это цена. Солнечная и ветровая энергетика выгодна представителям мелкого бизнеса и частным лицам. В том числе и потому, что позволяет не только обеспечивать себя энергией, но и продавать ее избыток (это распространено в Европе, ряде стран Азии и в том числе активно внедряется в КНР, где общинам предлагают зарабатывать на продаже энергии ВИЭ). Однако электрораспределительные компании соглашаются скупать производимое ими электричество но фиксированной цене.

В Казахстане электроэнергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками энергии, в обязательном порядке закупается у инвесторов в ВИЭ со стороны расчетно-финансового центра (РФЦ) при АО “KEGOC”. При этом механизм тарифообразования ВИЭ непрозрачен и не привязан к инвестиционным затратам. До недавнего времени он составлял для ветровых станций 22,68 тенге за кВт-ч, для солнечных электростанций - 34,61 тенге за кВт-ч, для малых ГЭС - 16,71 тенге за кВт-ч, для биогазовых установок - 32,23 тенге за кВт-ч. При этом сами тарифы устанавливаются правительством.

В нынешнем году было принято решение изменить правила тарификации на ВИЭ. И причина тому - девальвация тенге, которая сделала производство возобновляемых источников энергии экономически невыгодным, - слишком дорогое оборудование и низкая цена на конечный продукт. Новые правила тарификации индексируют тарифы на инфляцию (на 70 процентов) и на иностранную валюту (на 30 процентов). “Согласно мировым практикам и по многим реализованным и реализуемым проектам ВИЭ в Казахстане инвесторы при реализации проекта ВИЭ закладывают собственные средства в иностранной валюте в размере 30 процентов от стоимости проекта. Поэтому данная норма позволит защитить только собственные средства инвестора, так как исключает дальнейшие валютные риски”, - сообщили в Минэнерго.

Но... Продолжающаяся политика фиксации цен со стороны государства - абсолютно нерыночная схема. Поскольку она рассчитана скорее на поддержку производителей ВИЭ, чем на адекватность отдачи от них. В прошлом году глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев рассказывал, что существует некий специальный тариф для ВИЭ Astana Solar - 71 тенге за кВт. “Я считаю, что 71 тенге - это чрезмерная цена! Когда мы сравниваем с Дубаем - 3 цента (чуть более 10 тенге по сегодняшнему курсу. - “НП”) и 71 тенге - вы можете понять разницу. Вот разница в развитии ВИЭ в Казахстане и Дубае”, - заявлял он.

Поэтому Казахстан намерен пойти по пути развитых стран и проводить аукционы на размещение ВИЭ в наиболее интересных регионах. Это позволит снизить себестоимость энергии ВИЭ (за счет выгодности размещения того или иного предприятия) и в конечном итоге повлияет на тариф для потребителей.

Впрочем, аналогичная проблема существует и у других государств. И когда производство ВИЭ станет дешевле ископаемых источников энергии, сказать никто не может. “Я думаю, что сегодня ни у кого нет информации для того, чтобы дать вам исчерпывающий ответ на этот вопрос. У меня кристалльного шара нет, и я не смогу вам предсказать, конкретно к какому сроку ВИЭ станут дешевле ископаемого топлива”, - сказала на днях в Астане Генеральный комиссар ООН - помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу. Впрочем, она выразила надежду, что инновации в этой сфере смогут сыграть свою роль и повысить спрос на “зеленую” энергию за счет снижения ее стоимости: “Я надеюсь, что такое сочетание технологий, повышающегося спроса и желания оставить последующим поколениям устойчивый и жизнеспособный мир и приведет к тому, что ВИЭ, в конце концов, станет дешевле, чем ископаемые источники энергии”.

Пока же главное - политическое желание развивать “зеленую” экономику в принципе.

Нефтяное лобби

останавливает

развитие ВИЭ

Рост популярности ВИЭ может произойти лишь после того, как будет сломлено нефтяное лобби со стороны стран - производителей углеводородов.

Пока нефть дешевая, у производителей ВИЭ нет ценового преимущества.

Кстати, на площадке Министерской конференции и VIII Международного форума по энергетике для устойчивого развития обсуждали и перспективы нефтяного рынка. По мнению министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, нефтяной рынок стабилизируется в течение нескольких месяцев. Как результат сделки ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Российский министр энергетики Александр Новак сказал, что, по его мнению, балансировка спроса и предложения может быть достигнута уже к концу года. Если, конечно, сократятся запасы нефти как в нефтедобывающих странах, так и в США. Он также рассчитывает, что спрос начнет расти уже в первом квартале будущего года.

Однако пока запасы нефти значительно превышают спрос. Кроме того, не стоит забывать, что договоренность ОПЕК была достигнута на пике уровня добычи. И, собственно, снижение добычи - это не есть создание дефицита, а скорее откат на “менее напряженные” темпы. Которые все равно существенно выше сегодняшних мировых потребностей в углеводородном сырье.



Астана

и технологии

Пока мир спорит о том, когда и как будет развиваться “зеленая” экономика, Астана решила стать центром новых технологий.

По итогам Министерской конференции и VIII Международного форума по энергетике для устойчивого развития принята министерская декларация, в которой отмечена инициатива Казахстана по созданию международного центра по развитию “зеленых” технологий и инвестиционных проектов “Энергия будущего” на базе ЭКСПО. Международный центр “зеленых” технологий призван решать задачи трансформации энергетического сектора, перехода к “зеленому” бизнесу, трансферту и адаптации зеленых технологий и лучших практик, развитие зеленых финансов.

Последнее - одно из самых актуальных. Поскольку все эксперты в один голос твердили: чтобы ВИЭ развивались, чтобы “зеленая” экономика начала приносить прибыль, сегодня в нее надо инвестировать и инвестировать. Фото Радмир Фахрутдинов



Астана