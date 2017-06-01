Назначен исполняющий обязанности прокурора Карагандинской области. Им стал старший советник юстиции Марат Сексембаев. Ранее он занимал должность начальника департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника ДВД Кызылординской области назначен полковник полиции Гани Тулебаев. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году, в 2000 году окончил академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В разные годы работал на руководящих должностях оперативных служб. Последняя занимаемая должность - первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области.

Ергазы Кенжин назначен на должность полномочного представителя правительства РК в комитете полномочных представителей правительств глав государств - членов Объединенного института ядерных исследований (город Дубна, Российская Федерация). Родился в 1961 году в Семипалатинской области. В 1984 году окончил Томский политехнический институт по специальности “Инженер-физик”. Кандидат физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В различные годы работал в исследовательских центрах, в том числе в институте атомной энергии Национального ядерного центра РК, в научно-техническом центре “Безопасность ядерных технологий”.



Подготовила Мария Коленко