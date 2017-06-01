Алла Иванилова

Сегодня во многих странах реализуется стратегия “Умный город”, главной целью которой является сокращение потребления энергии и выбросов парниковых газов. О том, каким образом мировые города решают данную проблему, говорили в Астане



В завершающий день министерской конференции “Обеспечение устойчивого развития энергетики” Восьмого международного форума по энергетике в рамках ЭКСПО-2017 участники обсудили создание умных и устойчивых городов.

В настоящее время городское население мира оценивается примерно в 3,5 миллиарда человек и, согласно экспертным оценкам, к 2030 году достигнет 8,5 миллиарда. Города являются одним из крупнейших потребителей энергии в мире, составляя почти две трети мирового спроса на первичную энергию, что в настоящее время эквивалентно 70 процентам выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. Поэтому весьма актуален вопрос “городской диеты”. Как известно, похудеть можно различными способами, так и в этом случае разные подходы умерить городские аппетиты. Так, Швейцария, где 18 процентов выбросов в атмосферу приходится на транспорт, предлагает “Умную мобильность”. Сегодня поток автотранспорта в городах растет, при этом на большой и многотонной машине, которая вносит свою лепту в загрязнение воздуха, зачастую ездит один человек. Представители одной из богатейших европейских стран недоумевают - зачем? И предлагают совместить использование различных видов транспорта - велосипеда, общественного транспорта и автомобиля. Как альтернативу на короткие расстояния они предлагают использовать новую гибридную машину - Becar, которая, кстати, представлена в швейцарском павильоне на выставке ЭКСПО-2017. Данное транспортное средство, мощность которого 35-40 километров в час, работает на электротяге, весит всего 70 килограммов и рассчитано на одного человека. Но чтобы совмещать все виды транспортных средств, нужна соответствующая инфраструктура. В двух городах Швейцарии разработано специальное приложение для смартфонов, которое отслеживает перемещение людей. Таким образом, человеку после определенного анализа его ежедневного трафика рассчитываются и предлагаются варианты передвижения. К примеру, из дома на работу на общественном транспорте или Becar, в школу за детьми на машине, а на вечернюю прогулку на велосипеде.

Столица Австрии Вена, которая в свое время неоднократно признавалась самым удобным городом для проживания в Европе, тоже активно реализует стратегию “Умный город” с 2014 года. В городе проживают почти два миллиона человек, и поставлена цель - на 30 процентов к 2050 году снизить электропотребление. Но для этого необходимы не только проекты по энергоэффективности и финансовые вливания в них, но и мотивация самих горожан. При этом все предложенные действия для них должны быть просты и понятны. В частности, предлагается разработать приложение, где бы каждый человек видел, сколько он потребляет энергии и сколько может сэкономить.

В Вене активно развивается и солнечная энергетика. К 2022 году там планируется построить микрорайон, где будут проживать 20 тысяч человек, а его дома будут отапливаться и охлаждаться за счет солнечных батарей. Также создан солнечный регистр - карта домов, подходящих для оборудования солнечными панелями. Таких насчитывается в Вене 64 процента.

В Китае, кстати, методом пряника приучают народ экономить, а предприятия производить энергосберегающие технологии. В целях производства продуктов, повышающих энергоэффективность, китайское правительство постепенно переходит от “рекомендательного” к “обязательному” порядку их закупки государственными структурами. В стране также введен льготный режим налогообложения для предприятий, реализующих проекты по охране окружающей среды, экономии энергии и рачительному потреблению водных ресурсов. В соответствии с ним доходы от производственной и коммерческой деятельности освобождаются от налога на прибыль в период с первого по третий налоговый год, а в течение следующих трех лет налог взимается с 50-процентной скидкой. Такой льготный режим позволил стимулировать инициативы по производству, сбыту и внедрению энергоэффективного оборудования.

Из постсоветских стран весьма интересен опыт Беларуси и Грузии. Беларусь является крупным импортером энергоносителей, прежде всего сырой нефти и природного газа. Постоянный рост цен на импортное минеральное топливо вынуждает страну выдвигать энергоэффективность в разряд своих главных приоритетов. За период с 1996 по 2012 год были успешно реализованы три государственные программы энергосбережения. В итоге объем сэкономленной увеличивался каждый год на величину, эквивалентную 1,5-2,5 миллиона тонн угля, то есть 5-6 процентов первичного энергопотребления. Было также достигнуто почти пятикратное снижение углеродоемкости, а доля возобновляемых источников энергии удвоилась. Однако главным барьером, мешающим Беларуси привлекать инвестиции в энергоэффективность, является доминирующая роль государства в экономике, что затрудняет становление полноценного частного сектора. При этом Грузия, которая располагает различными видами энергоресурсов, но в ограниченных количествах, за исключением значительного потенциала гидроэнергетики, в середине 1990-х сделала первые шаги в сторону повышения энергоэффективности. В 2010 году Тбилиси вместе с городскими администрациями четырех других городов (Рустави, Гори, Кутаиси и Батуми) подписал так называемый договор мэров, обязывающий претворять в жизнь политику рационального энергоиспользования в городском хозяйстве. В Тбилиси и Рустави реализован либо находится в стадии реализации целый ряд проектов, направленных на снижение энергопотребления и ограничение выбросов на транспорте (путем внедрения системы управления дорожной световой сигнализацией, увеличения протяженности линий метрополитена, совершенствования автобусного сообщения и т.д.), в жилищно-коммунальном хозяйстве (за счет энергосберегающих систем освещения, оборудование зданий наружной теплоизоляцией, установки таких систем отопления, как домовые котельные на природном газе, и использование в качестве топлива брикетированных биологических отходов) и другие.

Казахстан только начинает первые шаги в этом направлении. В крупных городах, Алматы и Астане реализуются проекты “Умный город”. Так, представитель ПРООН рассказала, что в Алматы реализуется проект по стимулированию населения пользоваться общественным транспортом. Поскольку 85 процентов выбросов в двухмиллионном городе - от транспорта. Однако прежде чем пересаживать алматинцев на автобусы, необходимо их обновить - 65 процентов из них устаревшего стандарта Евро 0, Евро 1. Кроме того, предлагается реконструировать троллейбусные сети, что позволит сэкономить 15 процентов электроэнергии. Это даже более приоритетный вариант, чем постоянно закупать автобусы. Также планируется электрофицировать городской транспорт. Однако с этим может возникнуть немало сложностей - ведь автобусы должны где-то заряжаться, и на это тоже нужны мощности и соответствующая инфраструктура. Также пока не понятно, что делать с использованными аккумуляторами.

При этом показателен опыт столицы Македонии - Скопье. Там создали уникальную общественную транспортную систему, и основная масса населения пересела с авто на автобусы и метро. На 20 процентов в городе снизился транспортный поток, а потребление бензина - на шесть процентов. Разработаны специальные приложения, которые делают передвижение на общественном транспорте комфортным. Каждый автобус оборудован GPS-датчиком, и человек может видеть свою остановку, время в пути и время прибытия нужного маршрута. При этом оплатить проезд можно с помощью сматрфона. Всемирный конгресс информационных технологий данную разработку удостоил премией.



Астана