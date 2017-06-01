Ольга Шишанова

Куырдак за 6500 тенге, небольшой чайник простого чая - 1800 тенге, жалобы туриста из Южной Кореи на слишком завышенные цены и скандал китайской туристки, которая вызвала полицию из-за слишком высокого счета за ужин, решив, что ее грабят, - таковы первые результаты казахстанского гостеприимства в сфере питания



Еще до открытия ЭКСПО-2017 в социальных сетях проскальзывали тревожные сообщения о возможной дороговизне питания во время выставки. Причем казахстанцев беспокоили расценки на обеды и ужины не в зарубежных павильонах, где, как говорится, хозяин-барин, а в кафе на территории ЭКСПО, за которые отвечает местная система общепита, и в казахстанском павильоне. К сожалению, опасения подтвердились. Причем любопытно, что в тех же зарубежных павильонах (хотя и не во всех, но тем не менее) расценки на еду были гораздо ниже, чем в казахстанских торговых точках. Например, в павильоне Латинской Америки можно было всего за полторы тысячи тенге пообедать “шведским столом”, тайваньцы предлагали пообедать у них чуть больше, чем за две тысячи тенге. Зато в секторе Шри-Ланки пирожок с мясом стоил почти столько же, сколько и казахстанская самса на территории ЭКСПО - 800 и 950 тенге соответственно. Тогда как в черте города, даже не в самых дешевых супермаркетах, эту самсу можно купить по “красной” цене 160 тенге. Однако повторим: то, что происходит с ценами и с едой в зарубежных павильонах, - это их личное дело, их продукты, их маркетинг. Да и вряд ли кому-то из казахстанцев, которые приехали из регионов (а таковых посетителей на выставке большинство), захочется попробовать кока-колу 0,5 литра за 1600 тенге в павильоне Монако или пойти на шведский стол в павильон Китая, где за восемь тысяч тенге можно было получить только три-четыре блюда. Даже удивительно, что при этом павильон Нидерландов явно “продешевил”, продавая воду 0,5 литра всего за 180 тенге. Так что все оказалось гораздо проще - согласно соцопросу, приезжие, причем не только казахстанцы, напуганные высокими расценками, но и зарубежные гости, научились приносить еду с собой - бутерброды и минеральную воду, купленную за пределами выставки. Но неужели организаторы стремились именно к этому?

Непонятно, на кого рассчитаны цены в казахстанских точках на территории выставки, например, бешбармак за 25 тысяч тенге или одна-единственная лепешка за 3700 тенге, которая в хлебном магазине Астаны стоит 120-150 тенге. Все это, по меньшей мере, странно, поскольку все-таки то, что происходит на ЭКСПО с казахстанской стороны, должно регулироваться на государственном уровне. Неужели у столичного акимата нет никаких рычагов воздействия, чтобы отбить охоту у недобросовестных торговцев портить имидж не просто туристической привлекательности Астаны, но и всего Казахстана? Ведь даже если заставить скинуть цену в казахстанских торговых точках в 10 раз, вряд ли хозяева заведений останутся в убытке. Может, стоит провести проверки, после которых наверняка будет кого штрафовать за нарушение правил торговли и прав потребителей? Тем более что прецеденты уже есть, и главное, связаны они с иностранными туристами, которые не захотели мириться с “обдираловкой”.

Главный смысл международной выставки “Астана ЭКСПО-2017” - познакомить зарубежных туристов, которых, если верить таможенной статистике, в эти дни прибывает в Астану в два раза больше, чем это происходит обычно, с гостеприимством казахстанцев, с достопримечательностями столицы и по возможности - с сервисом. Но что останется в памяти у туриста из Южной Кореи, который не преминул пожаловаться в СМИ на высокие цены в казахстанском павильоне? С какими впечатлениями уедет туристка из Китая, которая даже решилась вызвать полицию, сочтя ограблением счет за ужин в вечернем кафе? О чем будет рассказывать турист из Венгрии, которого столичный таксист “любезно” подвез из аэропорта до отеля, расположенного даже не в центре города, за 40 тысяч тенге? Да и про казахстанцев негоже забывать. Вряд ли после того, как им пришлось выложить кругленькую сумму за приезд, за проживание в столичных гостиницах, за билеты на ЭКСПО, захочется тратить еще столько же, только единоразово, чтобы перекусить. Ну а бутерброды в данном случае, согласитесь, не выход. В конце концов, это не пикник, а культурное мероприятие. Да и вообще в Тулу со своим самоваром не ездят, так что не помешало бы столичным властям отнестись к этому вопросу более серьезно - в конце концов, на карту поставлен имидж Казахстана.



Астана