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Кто на новенького? События

Исполнительным вице-президентом по добыче, разведке и нефтесервисам нацкомпании “КазМунайГаз” назначен Олег Карпушин. В сферу обязанностей исполнительного вице-президента будет также входить развитие масштабной программы геологоразведки с учетом нынешних цен на нефть, при том что Казахстан до сих пор считается относительно недостаточно изученным нефтяным регионом.
Олег Карпушин с отличием окончил Российский госуниверситет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности “Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений”, а в 2013-м получил степень MBA в Университете Дьюка, США.
Новым председателем Алматинского городского суда стал Нургазы Абдиканов, занимавший ранее должность председателя Акмолинского областного суда. В свое время также работал судьей в Алматы и судьей Верховного суда.
Назначены новые председатели судов Южно-Казахстанской области. Председателем Южно-Казахстанского областного суда стал Талгат Баратбеков, занимавший ранее должность судьи Верховного суда.
Нурсерик Шарипов, до этого занимавший должность председателя Южно-Казахстанского областного суда, назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан.
Новым председателем Кызылординского областного суда назначен занимавший ранее должность судьи Верховного суда Камбар Нурышев.
Ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая назначен Такир Балыкбаев. В разные годы занимал должности директора Национального центра государственных стандартов образования и тестирования, президента Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина, вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

Подготовил Константин Маскаев

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Просмотрено: 92 раз Просмотров: 92 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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