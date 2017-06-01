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День бессмертия События

Константин Маскаев
Скорбную дату начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в Алматы отмечают с присущими этому дню скорбью и достоинством. И чем дальше эта дата, тем отчетливее глубина трагедии и значение Великой Победы, за которую ценой миллионов жизней платила страна в течение 1418 боевых дней и ночей

В Алматы уже стало традицией в эти июньские дни вспоминать и павших, и живых, тех, кто приближал победу на фронте и ковал ее в тылу. В этот раз в среду, 21 июня, сразу несколько общественных движений объединили усилия, чтобы подарить городу и его жителям мемориальное действо. Координационный совет ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других военных конфликтов, общественное движение “Бессмертный полк Казахстана”, движение “Свеча памяти” организуют у мемориала и Вечного огня гражданскую акцию и концертную программу “Спасибо за верность, потомки!”, названную так по строкам из стихов известного советского поэта Роберта Рождественского.
Мероприятие проводят в дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, в целях воспитания подрастающего поколения на примере ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, для сохранения мира и стабильности в обществе.
Особенность программы в том, что она включает моноспектакль народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Программа также посвящена 45-летию выхода на экран известного фильма “Офицеры”, любимого многими зрителями поколения наших родителей, дедушек и бабушек. Автором сценария выступил известный автор известных исторических и военных романов Борис Васильев. Премьера состоялась 26 июля. Эта история охватывает довольно продолжительный период - с Гражданской войны до 70-х годов минувшего века - и рассказывает о судьбе нескольких поколений людей, которые героически, с оружием в руках, стоят на страже интересов Отечества. Военная сага также повествует о нелегкой, но достойной судьбе офицерских жен. Именно этот фильм дал жизнь известному выражению “Есть такая профессия - Родину защищать!”.
Одну из главных ролей сыграл Василий Лановой. Его герой проходит путь от командира небольшого подразделения до генерала. Эта роль, пожалуй, предопределила и сценический образ Ланового, и то, как его воспринимает зритель. И сейчас Василий Семенович занимается общественной работой. В Алматы он прибывает не только как актер и ведущий мемориальной акции, но и как сопредседатель общественного движения “Бессмертный полк России”.
Завтра утром в информационном агентстве “Интерфакс” состоится подписание меморандума о взаимодействии между представителями общественных движений “Бессмертный полк России” и “Бессмертный полк Казахстана”. Аналогичными документами также обменяются представители движений “Бессмертный полк Москвы” и “Бессмертный полк Алматы”.
Мемориальная и концертная программа начнется в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в 19 часов. Начнется она с возложения цветов к Мемориалу памяти и Вечному огню. На сцене выступят выпускники школы № 54 имени генерала Панфилова, артисты из России и Казахстана исполнят песни военных лет. На экране будут продемонстрированы документальные материалы военной хроники. Свою концертную программу представит Василий Лановой.
Ожидается, что в акции примут участие многие жители Алматы и гости города, в том числе ветераны, воины-афганцы, молодежь, военнослужащие гарнизона, представители Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, делегации из Греции, Узбекистана, Кыргызстана.

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Просмотрено: 98 раз Просмотров: 98 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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