Ольга Шишанова

Уже неделю экспедиция, организованная республиканским объединением “Казахстанское национальное географическое общество”, которую поддержало Минкультуры и спорта РК, находится в пути по сакральным местам Казахстана. В ее составе - историки, культурологи, краеведы, журналисты и искусствоведы, которые по итогам должны будут составить атлас сакральных мест республики



Как известно, в Казахстане много мест, которые отражают почитание тюркскими народами своих предков, давно посещаемы паломниками и потому у всех на слуху, но тем не менее про них на самом деле мало кто знает что-то конкретное. Порой даже приходится догадываться, в каком регионе находится комплекс Коркыт-Ата или где расположен, например, колодец Тассай. Более того, нет никаких сведений об этих да и других подобных памятниках не только в интернете, но даже в научных библиотеках отсутствует общенациональный перечень таких мест, описание их предназначения, и, главное, совсем нет данных, как туда добраться. Не говоря уже о туристских программах для путешественников по Казахстану.

Нынешняя экспедиция, которая была организована в рамках программы “Сакральный Казахстан”, - первая и пока единственная (все зависит от финансирования), призванная положить конец в пробелах собственной истории и туризма, касающихся памятников, которые принято называть сакральными.

С одной стороны, как считает руководитель экспедиции Жанат Айтхожин, “все это необходимо популяризировать, донести до людей заново, потому что окружающая действительность, особенно та, которая касается ее восприятия нынешней молодежью, по большей части уходит от реальности в виртуальную жизнь, утрачивая связующую нить преемственности поколений. Так происходит утрата истинных ценностей, а люди становятся просто безликими аккаунтами в социальных сетях”.

Однако четкого определения, что такое в данном случае сакральное место, не существует. В понимании географов это место силы, куда приходят люди для того, чтобы подчеркнуть значимость того или иного места, либо это может быть природный объект - родник, пещера, гора или холм, либо искусственно созданный, как, например, классическими в этом случае выступают места погребений или ритуальные сооружения - те же древние мавзолеи.

С другой стороны, одна из миссий Казахстанского национального географического общества как раз и заключается в том, чтобы открывать вот такой неизведанный Казахстан для казахстанцев. При этом его сотрудниками отслеживается такое направление, как составление географических карт и путеводителей той или иной исследуемой ими области (как известно, в республике с этим большая проблема). Например, на сегодня ими уже составлены карты-схемы и выпущены путеводители Улытауского региона, Баян-Аула, что в Павлодарской области и пилотная версия Аральского региона.

Однако только одним узнаванием и составлением картографии и перечня объектов историко-культурного наследия не обойтись. Потому что одно дело - добраться на то или иное место на оборудованных джипах, и совсем другое - завлечь туда туриста, создать ему комфортные условия, наладить инфраструктуру. Ведь понятно, что во всем мире подобные сакральные места - места силы, места почитания памяти предков - используются для привлечения туристов в полной мере. И Казахстану тоже необходимо развивать это направление, не только используя мифологию прошлого, но и совмещая ее с историей настоящего. Потому что сама по себе достопримечательность - это, конечно, хорошо, но она превращается практически в ничто, если к ней не проложены дороги, нет инфраструктуры, отсутствуют гостиницы.

Только пока не совсем понятно, каким образом все это будет реализовано и что будет дальше с атласом сакральных мест, если он будет все-таки создан, каким образом он сможет послужить в данном случае развитию туристской отрасли республики.

Тем более что для составления наиболее полного описания и перечня сакрально-культурных объектов планируется со временем объехать весь Казахстан. Однако как скоро это случится - неизвестно, ибо вопрос упирается в финансирование. Работы же предстоит немало - только в одной Акмолинской области, например, насчитывается 1793 объекта историко-культурного наследия.



Астана