

Кто на новенького? События Произошли масштабные кадровые перестановки в судебной системе Восточно-Казахстанской области. Нурлан Каирбеков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного суда. До назначения он занимал пост председателя Кызылординского областного суда.

Кроме того, Анатолий Смолин, председатель Высшего судебного совета, представил Дамира Абдугалиева в качестве председателя судебной коллегии по гражданским делам. Ранее господин Абдугалиев занимал пост председателя Есильского районного суда Астаны.

Куттыбек Жамашев занял пост руководителя управления строительства Южно-Казахстанской области. Известно, что господин Жамашев с 2011 по 2017 год занимал должности директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно-Казахстанской области. А также являлся руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.



Подготовил Алан Байтенов Поделиться: 0

1

2

3

4

5 Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:







Просмотрено: 1389 раз Просмотров: 1389 опубликовал: Ruslan 22 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)