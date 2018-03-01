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Произошли масштабные кадровые перестановки в судебной системе Восточно-Казахстанской области. Нурлан Каирбеков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного суда. До назначения он занимал пост председателя Кызылординского областного суда.
Кроме того, Анатолий Смолин, председатель Высшего судебного совета, представил Дамира Абдугалиева в качестве председателя судебной коллегии по гражданским делам. Ранее господин Абдугалиев занимал пост председателя Есильского районного суда Астаны.
Куттыбек Жамашев занял пост руководителя управления строительства Южно-Казахстанской области. Известно, что господин Жамашев с 2011 по 2017 год занимал должности директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно-Казахстанской области. А также являлся руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.
Подготовил Алан Байтенов