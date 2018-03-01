Айгуль Жилкишина

Пока некоторые инициативы по переустройству города не коснутся нашего дома или офиса, они, как правило, остаются незамеченными. Особенно зримо это касается реализации программы “Город без заборов”. Действительно, на тротуарах появилось больше пространства, и стало гораздо приятнее идти мимо зданий, уже не опоясанных стрельчатыми прутьями оград. Снос многих ограждений на больших улицах можно только приветствовать - это лишь улучшит качество общественных пространств и создаст комфорт для горожан. Однако не все пока урегулировано и утверждено



В некоторых случаях при демонтаже заградительных сооружений в городе допущены перегибы - возле двух школ убрали ограждения. Хотя заборы детских садов, школ и других социальных объектов, требующих охраны, не подлежат сносу. Заграждения этим учреждениям восстановят, но только после того, как утвердят единую концепцию и стандарт для таких сооружений.

Некоторые горожане пишут, что в свое время поставили забор в виде металлической сетки вокруг жилого дома и небольших приусадебных участков. Когда объявили программу “Город без заборов”, к ним пришли сотрудники из Бостандыкского района и спилили ограду. При этом в распоряжении акимата говорится только о сносе оград у коммерческих объектов.

Пока не все действия согласованы, особенно при учете затрат. Некоторые понесли потери из-за чрезмерного усердия чиновников - как в вышеописанных случаях, а кто-то уверен, что спиливать заборы за счет налогоплательщиков - мера не совсем правильная. Есть даже предложения выдать каждому владельцу здания предписание самим убирать ограждения. И потом каждую неделю выписывать штрафы за неисполнение постановления городских властей. Мол, и деньги можно сэкономить, и казну пополнить.

Отметим, что на данный момент есть разработки норм и правил, однако они все еще не утверждены. К примеру, ограждения высотой 70 сантиметров будут устанавливаться возле дороги для предотвращения несанкционированного въезда автомобиля, 30 сантиметров - около газонов, цветников (отступ 15 сантиметров от границ участка). При этом все изгороди будут выполнены в едином стиле из определенного материала. Наши водители и раньше парковались во дворах там, где им удобно. Посмотрим, остановят ли их новые стандарты заграждений.

Напомним, программу “Город без заборов” аким Алматы Бауыржан Байбек анонсировал еще 20 февраля, отметив, что многочисленные заборы превращают наш город в “базар”. По мнению властей южной столицы, металлические и бетонные ограждения в наши дни не несут никакой нагрузки, а лишь забирают у горожан пространство и портят внешний облик города. И поэтому с 18 марта в Алматы начали демонтировать заборы коммерческих объектов вдоль магистральных улиц. К основным магистральным улицам нашего города относятся проспекты Абая, Сейфуллина, Абылай хана, Райымбека, Достык, а также улицы Толе би, Тимирязева, Момышулы, Сатпаева, Желтоксан и Наурызбай батыра. Всего до конца 2017 года запланировано убрать 746 незаконных и неэстетично выглядящих ограждений.

Городские власти предлагают предпринимателям заменить металлические ограждения более привлекательными на вид изгородями из зеленых насаждений. Почетный архитектор РК Бек Ибраев напомнил, что в 1967 году постановлением управления Алма-Аты разрешили возводить заборы вместо живой изгороди для обозначения границ территории. Эта мера тогда привела к сокращению зеленого фонда города.

Кстати, заборы частных домов, также расположенных на главных улицах города, власти убирать не планируют. Вместо этого в акимате пообещали высадить под ограждениями вьющиеся растения, которые впоследствии полностью оплетут конструкции. При этом собственникам жилья разъяснили, что ограждения, которые оставят, все же должны быть оформлены в соответствии с законом в едином стиле.

Безопасность

без заборов

Как на днях заявил и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы Алмасхан Ахмеджанов, из-за многочисленных ограждений, самовольно установленных жильцами во дворах жилых домов, треть алматинцев может пострадать или не спастись во время эвакуации при землетрясении. Он также отметил, что убираются только первичные ограждения - те, которые когда-то устанавливали для защиты газонов, а затем наращивали их. Сейчас некоторые из них достигают высоты более 1,5 метра.

Понятно стремление наших муниципальных властей достичь стандартов цивилизованных государств, благоустраивая городские пространства в рамках концепции “умный город”. В последнее время у нас появилось больше пешеходных зон, ярких детских городков. Возможно, в будущем в инфраструктуре Алматы воплотится лучшее из инженерной мысли человечества, но пока акимат начал с освобождения всех общественных пространств города от решеток и заборов.

Алмасхан Ахмеджанов напомнил, что акции программы “Город без заборов” направлены на то, “чтобы человек чувствовал, что он находится в городе, а не в клетке... Мы все братья, не нужно прятаться друг от друга за решеткой. Вообще большая часть заборов появилась в 90-е годы, когда действительно царила криминогенная обстановка и нужно было защищаться от хулиганов. Законодательство на сегодняшний день позволяет регулировать такие процессы. Есть более современные методы для этого, видеокамеры например”.

Да, в Европе много учреждений и частных владений без заборов - даже возле особняков установлены ограждения не выше 60 см. И решетки, когда-то сооруженные нашими согражданами из того, что было под рукой, не радуют глаз. Кроме того, они находятся на земле, принадлежащей государству. Но не мешало бы учесть тот факт, что у нас, по большому счету, отсутствует культура уважительного отношения к чужому имуществу. И 25 лет назад, и в наши дни.

Как же быть с отсутствием ограждений там, где начинается частное пространство? Такая свобода от заборов может быть не всеми правильно понята, особенно в тех районах города, где не хватает даже уличных фонарей. В тех кварталах ограждения - вовсе не излишество. Они нужны для мер личной безопасности, так как не все жители города имеют возможность установить системы видеобезопасности.

Учитывая привычки наших граждан, мы знаем загодя, что и машины будут под окнами парковать, и газоны вытаптывать. К слову, раньше во дворах жилых домов стрижкой кустарников, служивших изгородью, занимались дворники. Они же негласно поддерживали и общественный порядок.