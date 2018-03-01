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Вальс 41 года События

Константин Маскаев
Вчера в Алматы собрались представители общественных движений из Казахстана Кыргызстана, России, Греции и Афганистана, объединенных принадлежностью к народной инициативе “Бессмертный полк”, чтобы договориться о сотрудничестве и взаимодействии

Собственно, договариваться не пришлось. Все “Бессмертные полки” - плоть от плоти народного движения потомков Великой Отечественной войны, которые чтут память и не согласны с попытками переписать историю. Поэтому посетившие Казахстан гости подписали соответствующий меморандум и приняли участие в мемориальной акции “Спасибо за верность, потомки”, которая при поддержке студии “Константинополь” тем же вечером прошла в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.
Один из подписавших меморандум со стороны России - народный артист СССР и сопредседатель общественного движения “Бессмертный полк России” Василий Лановой.

 

 

Его моноспектакль, посвященный в том числе военной саге “Офицеры”, стал ключевой частью мемориальной программы.
В парке собрались многие горожане, ветераны Великой Отечественной и воины-интернационалисты. Музыкальную и театральную часть события предварило возложение цветов к Монументу памяти и Вечному огню. Акция была приурочена к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 1228 раз Просмотров: 1228 опубликовал: Ruslan 22 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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