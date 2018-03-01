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Кто на новенького? События

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Ринат Омаров. В разные годы господин Омаров работал вице-президентом ЗАО “Алматыгороформление”, сотрудником акимата города Алматы и аппарата акима города Астаны, заместителем председателя правления АО “Астана-Энергия”, а также директором по развитию ТОО “Азиатская энергетическая компания - АЭК”. С 2016 по 2017 год занимал пост руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 1469 раз Просмотров: 1469 опубликовал: Ruslan 23 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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