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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Ринат Омаров. В разные годы господин Омаров работал вице-президентом ЗАО “Алматыгороформление”, сотрудником акимата города Алматы и аппарата акима города Астаны, заместителем председателя правления АО “Астана-Энергия”, а также директором по развитию ТОО “Азиатская энергетическая компания - АЭК”. С 2016 по 2017 год занимал пост руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.
Подготовила Айгуль Жилкишина