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Выставка Тутанхамона События

Алан Байтенов
Египетские древности в Астане
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных культурной программе, что будет сопровождать ЭКСПО-2017. В прошлых номерах мы рассказали о наиболее интересных выставках, которые обязательно стоит посетить. Например, в Национальном музее уже работает “Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди”. Позже, а именно 1 июля, здесь же откроется выставка “Золото скифов”, где будут представлены наиболее значимые археологические находки Казахстана, России и Кыргызстана. Теперь же пришла очередь продолжить рассказ об артефактах, что будут представлены в рамках выставки “Памятники Древнего Египта”.
Впервые, поверьте, это действительно так, в Астане будут собраны величайшие археологические открытия. В рамках этой экспозиции - начало которой, кстати, сегодня, 23 июня, - нам обещают показать позолоченные и инкрустированные полудрагоценными камнями трон и колесницу Тутанхамона, а также наружный саркофаг самого известного фараона

Можно представить, насколько сложная задача стоит перед организаторами подобных выставок. Ведь необходимо не только выбрать наиболее ценные экспонаты из предлагаемых на “экспорт”, но и соответствующим образом подать величайшие артефакты посетителям на месте! Хочется верить, что все пройдет идеально, - второго шанса может и не представиться.
Итак, что мы увидим в рамках программы “Памятники Древнего Египта”? Центральная часть экспозиции - предметы из усыпальницы Тутанхамона. Напомним, что в ноябре этого года исполнится 95 лет с того момента, как английский археолог и египтолог Говард Картер обнаружил вход в гробницу фараона Тутанхамона в Долине царей неподалеку от города Луксора. Как писал господин Картер, многое было против археологов. И экспедиция уже собиралась покинуть Долину царей... “Началась наша последняя зима в Долине. Шесть сезонов подряд мы вели здесь археологические работы, и сезон проходил за сезоном, не принося результатов. Мы вели раскопки месяцами, трудились с предельным напряжением и не находили ничего. Только археологу знакомо это чувство безнадежной подавленности. Мы уже начали мириться со своим поражением и готовились оставить Долину...”
Однако 4 ноября 1922 года все изменилось. Именно тогда была найдена первая ступень лестницы, что вела к замурованной двери с двойной печатью. Исследовав ее, Картер обнаружил ее царскую принадлежность. То, что, в конце концов, оказалось за этой дверью, стало одним из величайших археологических открытий XX века - неразграбленная царская гробница, усыпальница фараона Тутанхамона!

 

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Вашему вниманию еще пара строк из дневника Говарда Картера: “Наконец мы увидели полностью расчищенную дверь. Наступил решающий момент. Дрожащими руками я проделал узкую щель в верхнем левом углу каменной кладки. За нею была пустота, насколько я мог определить железным щупом... произвели пробу воздуха на пламя свечи, на предмет скопления опасных газов, а затем я немного расширил отверстие, просунул в него свечу и заглянул внутрь. Лорд Карнарвон (спонсор экспедиции. - “НП”), леди Эвелин Герберт (дочь лорда. - “НП”) и египтолог Кэллендер стояли рядом и с волнением ждали моего приговора. Сначала я ничего не разглядел, потому что поток горячего воздуха из гробницы задувал свечу. Но постепенно глаза мои привыкли к мерцающему свету, и передо мной из полумрака начали возникать странные животные, статуи и... золото - повсюду сверкало золото! На какое-то мгновение - тем, кто стоял рядом со мной, оно показалось вечностью! - я онемел от изумления. Наконец лорд Карнарвон с волнением спросил: “Вы что-нибудь видите?” - “Да, - ответил я. - Чудесные вещи...”.
Поэтому не упустите уникальную возможность вживую увидеть часть найденных в этой усыпальнице предметов и, может быть, даже попытаться пережить все волнение того самого дня. Напомним, что в наш столичный музей привезут деревянную колесницу фараона Тутанхамона. Его позолоченный деревянный трон. Золотой воротник, инкрустированный камнями, статуэтку девушки с жертвенными дарами. И, конечно же, наружный саркофаг.
Так писал об открытии один из коллег Картера (к сожалению, сейчас мы не восстановим его имени): “Мы увидели нечто невероятное, сцену из волшебной сказки, великолепную сокровищницу из оперных декораций, воплощение снов творящего композитора. Напротив нас стояло три царских ложа, а вокруг них сундуки, ларцы, алебастровые вазы, обитые золотом кресла и стулья - нагромождение сокровищ фараона, который умер... еще до того, как Крит достиг расцвета, задолго до рождения Греции и зачатия Рима, - с тех пор прошло больше половины истории цивилизации...”.

 

 

Напомним, что Тутанхамон правил приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Умер в возрасте примерно 19 лет. Причина смерти не установлена до сих пор. Одна из версий - умер от осложнений из-за падения с колесницы во время охоты. Кто же знает, может быть, той самой колесницы...
Еще в рамках этой выставки привезут палетку фараона Нармера, который правил в четвертом тысячелетии до нашей эры! Что интересного в этой пластине? Считается, что она является одним из первых найденных образцов зарождения иероглифической письменности. Ее можно рассматривать и как произведение изобразительного искусства, и как образец письменности. Эта вещь, а точнее, символы, изображенные на ней, являются предметами споров ученых всего мира. К примеру, есть версия, что именно писарям Нармера впервые удалось изобразить имя своего великого фараона с помощью символов. Задача была поставлена категорично - увековечить имя правителя еще не придуманным способом. Вкратце история такова - на верхней части палетки изображен вид нильской рыбы, что звучит как “нар”, а в нижней - долото, резец, который звучит как “мер”. Согласитесь, что это очень изобретательно. Еще бы - тогда писари, не то что сегодня, трудились под страхом смерти...
К сведению, Нармер вошел в историю (благодаря таким вот хроникам) как фараон Древнего Египта, объединивший Верхний и Нижний Египет. Иными словами, палетка Нармера повествует о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. И что еще интересно - эта пластина является одним из первых экспонатов, предстающих перед посетителями Египетского музея в Каире. Теперь же мы сможем видеть ее в Астане.
Безусловно, будет еще масса интереснейших предметов, которые привезут в рамках этой экспозиции. К сожалению, мы не можем описать все, что будет представлено взору жителей и гостей столицы. Поэтому сошлемся на лаконичную формулировку официального сообщения: “Богатейшая история Египта найдет отражение в изделиях и артефактах разных исторических периодов, начиная с додинастийного периода и заканчивая Средневековьем”. Отчего советуем воспользоваться уникальной возможностью и посетить Национальный музей лично. Тем более что организаторы обещают совершенно новый формат подачи материала, который подразумевает также повышенное внимание к каждому посетителю. Естественно, особо готовятся к встрече гостей и сотрудники музея. Представление начинается сегодня - 23 июня 2017 года.

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Просмотрено: 1572 раз Просмотров: 1572 опубликовал: Ruslan 23 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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