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Скидка на будущее События

Алан Байтенов
Около 800 тысяч долларов только по Алматы предстоит еще “раздать” в качестве скидочных сертификатов на приобретение машин отечественной сборки. Вторая стадия программы утилизации автохлама 26 июня начала работу.
Программа была разработана по поручению Министерства энергетики РК оператором РОП совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК и отечественными автопроизводителями

Размер скидок - минимум 315 тысяч тенге и максимум 650 тысяч тенге на новый автомобиль. Сертификаты можно будет переписывать на другого, а скидку суммировать. Но обо всем по порядку.
Сразу же объясним, откуда у нас цифры по Алматы и регионам. На сайте программы есть информационная страница со списком квот на утилизацию. Так вот, на Алматы приходится 1310 машин. 496 уже принято в 2016 году (информация по республике немного ниже). Далее - подсчитайте сами. Ну а лучше справьтесь по телефону горячей линии, чтобы узнать точно, есть ли еще квоты в вашем регионе и сколько конкретно на сегодняшний день - в смысле, можете ли воспользоваться услугой незамедлительно. Вот адрес - auto.recycle.kz. Подобные правила работают для всех регионов.
Кстати, по звонку можно встать еще и в электронную очередь на получение либо денег, либо сертификата. Очень удобно - все прозрачно, и никто не толкается.
А теперь суть нашего сообщения. Все мы помним, что в Казахстане была запущена и успешно реализовывается программа утилизации вышедших из эксплуатации машин. На первом этапе реализации программы было определено, что в Казахстане надо собрать 10 тысяч единиц автохлама. Его, конечно же, гораздо больше, но пока так. Программа отлично стартовала - из 10 тысяч ожидаемых только в 2016 году собрали более 5665 машин. Лидер по сдаче Шымкент - 764 единицы. Далее Костанай - 688 машин. Ну и замыкает тройку Алматы - 496 единиц вышедших из употребления. За машины давали в зависимости от сохранности и наличия агрегатов от 48 до 150 тысяч тенге. Говорят, что в 2017 году общеказахстанскую квоту хотят увеличить до 40 тысяч машин.
Но главная фишка программы в том, что она призвана помогать не только экологии, утилизируя яды и перерабатывая металл с пластиком, но и нашему отечественному автопроизводителю. Например, покрывая часть суммы на покупку нового казахстанского автомобиля. Почему же не сразу ввели такой интересный механизм косвенной поддержки? Как и подобает серьезному делу, необходимо отладить логистику, запустить пункты утилизации, а также - и это здесь, наверное, основное - договориться с автопроизводителями. Теперь, по всей видимости, все эти этапы успешно пройдены.
Все же - сколько, как и где? Итак, укомплектованное (на сайте есть перечень того, что должно быть в машине) старье категории M1, то есть “легковушки”, будут принимать за 315 тысяч тенге - ровно такую скидку сделает официальный дилер, что торгует машинами казахстанской сборки. Столько же и по категории N1 - это небольшие грузовички, имеющие массу до 3,5 тонны. Вообще максимальный платеж по программе - 650 тысяч тенге. Но это за полноценные автобусы и “большегрузы” категории M3 и N3. М2 и N2 (М2 - средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сиденья. N2 - предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5, но не более 12 тонн) оценили в 450 тысяч тенге.
Однако по этим категориям (M2, N2, M3 и N3) есть некоторое ограничение - транспортные средства должны быть “технически исправными и соответствовать полному оснащению заводом-изготовителем”. В противном случае сдавать за деньги и по “минималке”. Что, на наш взгляд, не самое продуманное решение - это те категории, сдачу которых на переработку, наоборот, необходимо всячески поощрять и стимулировать. Хотя бы из-за повышенного содержания черного и цветных металлов. А также повышенного объема ядовитых веществ - масел, антифриза и других техжидкостей. Пока же откровенная недоработка процедуры. Собственно, как и малый срок действия скидки - всего 12 месяцев. Ведь человек однозначно будет подгадывать сдачу старого авто к покупке нового. То есть постоянно откладывать, старясь рассчитать деньги и все “обстоятельства непреодолимой силы”. Что может несколько сдерживать темпы реализации программы утилизации.

 

 

Но есть в этой программе и откровенно неплохие моменты. Например, программа не ограничивает применение сертификата по конкретной категории транспортного средства. То есть эту скидку можно использовать на приобретение любого транспортного средства, созданного в Казахстане. Что еще удобно - скидочный сертификат можно будет переписывать на другое имя. Тоже очень интересное решение - программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства. Пока два. Как будет дальше, неизвестно. Обещают, что посмотрят.
Напомним, сегодня в Казахстане собирают около 40 моделей различных автомобилей.

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Просмотрено: 5332 раз Просмотров: 5332 опубликовал: Ruslan 27 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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