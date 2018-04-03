Ольга Шишанова

Озера Щучинско-Боровской курортной зоны не смогут принять в этом году туристов, особенно в рамках международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”, как это изначально задумывалось чиновниками комитета по туризму



Сегодня на территории ЩБКЗ насчитывается 38 водных объектов, из них 10 крупных озер, список которых возглавляют Большое Чебачье и Боровое. Все они должны были стать одной из пяти рекреаций, на которые делалась ставка по приему туристов в рамках выставки ЭКСПО-2017.

Однако не только вышеназванные водные объекты, но даже озеро Щучье, глубина которого достигает местами 25 метров и которое до сих пор могло самоочищаться с помощью подземных ключей, на сегодняшний день загрязнено настолько, что создает угрозу как для экологии самих озер, так и для туристов в плане безопасности. В ближайшее время, если не будут приняты серьезные меры, казахстанской Швейцарии грозит превращение в большую заиленную лужу.

Местные специалисты полагают, что основной причиной является рост водопотребления и сброса сточных вод из-за увеличения численности населения и отдыхающих, особенно в летнее время. Более того, среди них даже бытует мнение, что процесс заиливания и загрязнения озер - явление необратимое, хуже того - чуть ли не естественное. Например, уже в этом году толщина озерного ила в озере Боровое, что является одним из самых излюбленных мест купания отдыхающих, достигает более четырех метров, тогда как пласт озерной воды у берегов не превышает полутора-двух метров. Туда же до сих пор (!) стекаются сточные воды, плюс озеро в силу естественных причин или из-за антропогенного фактора начало стремительно мелеть.

Впрочем, представители малого и среднего бизнеса, что ютятся по берегам Боровских озер, разбитых на “квадраты влияния”, от этого не страдают, полагая, что “система сама очистится, ведь восстанавливается же Арал”. Они просто эксплуатируют водную поверхность прокатом катамаранов и лодок, не вкладываясь при этом в экологическую составляющую. Особенно непонятно такое отношение у тех, кто занимается подобным бизнесом не первый год.

Озера Котырколь и Карасу также не первый год подряд зарастают водорослями, которые все больше пространства отвоевывают у озерной воды. Водоросли не только образовали там иловую “подушку”, заполонили водную поверхность, но уже и покрывают берега. В этом случае непонятно, куда смотрит местный санэпиднадзор, тем более что вокруг того же Котырколя расположены детские летние лагеря.

Правда, озеру Карасу в нынешнем году повезло - на его очистку, по данным регионального комитета по туризму, несколько лет назад было выделено почти пять миллиардов тенге. В результате на сегодняшний день 80 тонн иловой массы, которые вычистили с его дна, уже сушатся неподалеку, выкупленные одной из предприимчивых китайских компаний, которая не стала заморачиваться и попросту вычерпала его. По некоторым данным, китайцы, складируя ил в брикеты, собираются производить из него дешевое топливо, впрочем, на территорию, где находится вывезенный из озера Карасу ил, никого не допускают, ссылаясь на секретность объекта. Насколько при дренаже оказалась неповрежденной экосистема озера, данных нет, зато известно, что очищенной оказалась только треть озера, а будет ли подлежать очистке остальная часть, неизвестно.

Также неизвестно, куда и на что ушли 18 миллиардов тенге, которые еще в 2013 году были выделены на очистку Боровских озер, в частности озер Щучье и Боровое, но почему-то финансирование было перенаправлено на специальную экономическую зону, где сегодня расположен отель “Риксос”. Чем обернулось так называемое дальнейшее развитие курортной зоны в 370 гектаров, можно наблюдать уже сегодня - вырубленные леса вокруг озера Щучье, изменение климата в худшую сторону, усиление ветрового потока, загрязнение озер не только сточными водами, но и остатками распада бензиновых двигателей, которые оседают на дне, отравляя озерную экологию.

Между тем антропогенная нагрузка, которую испытывали центральные озера ввиду их увеличивающейся загрязненности, сегодня плавно перемещается на более мелкие - озера Малое Чебачье и Аулиеколь.



Астана