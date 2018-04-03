Мадина Меирманова

Последние недели нефть бьет антирекорды. Позитивные новости ОПЕК о лонгации соглашения об ограничении добычи не придали положительной динамики и рынкам. Тем не менее трейдеры надеются на разворот цен уже к концу лета



Последнюю пару недель цены на нефть находились под давлением новостей об увеличении добычи в США и роста добычи в Ливии и Нигерии. Обе эти страны были освобождены от обязательств ОПЕК+. Разрешая “возвращать” потерянные показатели Ливии (от гражданской войны) и Нигерии (пострадавшей от нападений боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры), ОПЕК не рассчитывала, что государства начнут восстанавливаться с такой скоростью. Ливия вышла на объемы производства 885 тысяч баррелей в день, в три раза превысив показатели прошлого года. Нигерия же увеличила добычу до 1,68 миллиона баррелей в день, что стало максимальным показателем за последний год.

К этому прибавляются еще несколько факторов.

В США продолжается рост добычи и восстановление ранее замороженных буровых установок - их увеличение длится уже 23 недели, что не придает оптимизма рынку. Интересно, что на активности нефтяного сектора США никак не сказывается ухудшение цен на нефть: кризис последних нескольких лет научил американских сланцевиков оптимизации затрат. И сегодня сложно сказать, до какого уровня упали цены, чтобы сланцевая нефть вновь стала невыгодной. (Напомню, что два года назад сланцевики заявляли, что себестоимость добычи сланцевой нефти составляет не менее 55 долларов. В конце прошлой недели цены на баррель марки Brent падали ниже 45,4 доллара.) Впрочем, производители нефти в США хеджировали будущие поставки, застраховав себя на ближайший квартал от возможных потерь в цене.

На этом фоне прогнозы по возможности балансировки рынка спроса-предложения до конца года становятся все более призрачными.

К этому стоит добавить относительно слабое восстановление мировой экономики. Если в США во втором полугодии активировался рост промышленности и покупательского спроса, в зоне евро первые несколько месяцев этого года наблюдался крайне низкий рост. Только в апреле-мае динамика роста ускорилась, что дало возможность Всемирному банку пересмотреть прогноз глобального экономического роста в сторону увеличения - до 2,7 процента. Драйверами роста в глобальном масштабе становится обрабатывающая промышленность и торговля. По мнению экспертов ВБ, стабилизация цен на сырьевые товары позволит возобновить рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Так, по прогнозам, рост в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой в целом в этом году достигнет 4,1 процента по сравнению с 3,5 процента в 2016 году.

Однако для Казахстана ситуация со снижением цен на сырье невыгодна.

Последним, февральским, уточнением в бюджет была скорректирована годовая цена нефти марки Brent с 35 до 50 долларов. По итогам неполных шести месяцев средняя стоимость нефти составила 51,93 доллара за баррель. При этом июньская цена в среднем сложилась на уровне 45,63 доллара. Если кривая цен не пойдет вверх, то казахстанский бюджет начнет испытывать затруднения в связи с непокрытием запланированных расходов доходами. Даже при том, что мы наращиваем объемы добычи и экспорта нефти.

Впрочем, на рынках предпочитают не терять оптимизма. По мнению трейдеров и экспертов, нынешнее падение хоть и имеет под собой основание, но можно будет ожидать поворота в сторону роста уже до конца лета. Например, аналитики Standard Chartered рассчитывают на формирование основания в течение ближайшего месяца и последующее улучшение динамики.

В Barclays также рассчитывают на возвращение цен до уровня 50-55 долларов уже к концу лета. Аналитики HSH Nordbank также считают, что снижение цен в последние полтора месяца скоро закончится, а общая картинка рынка говорит в пользу более высоких цен.

Впрочем, эксперты предпочитают давать свои прогнозы крайне осторожно. Ссылаясь на вероятность спекулятивных продаж.



Астана