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Председателем совета директоров АО “Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства” избран Саруар Кенжебулат. В 2013 - 2016 годах господин Кенжебулат работал директором департамента стратегии и мониторинга партии “Нур Отан”, в 2016 - 2017 годы был советником председателя правления холдинга “КазАгро”. В мае 2017 года он назначен управляющим директором членом правления холдинга “КазАгро”.
Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления государственных закупок назначен Ергали Билисбеков. В разные годы Ергали Даулетбекович занимал должности заместителя акима города Шымкента, главного инспектора отдела организационной работы и территориального развития канцелярии премьер-министра РК, главного инспектора отдела регионального развития премьер-министра РК. С декабря 2014 года господин Билисбеков работал руководителем департамента по защите прав потребителей ЮКО Агентства РК по защите прав потребителей.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 6302 раз Просмотров: 6302 опубликовал: Ruslan 29 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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