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Офицерский вальс События

Константин Маскаев
Минувшая неделя прошла под неповторимым пряным ароматом выпускных вечеров, балов и вручения дипломов. Красивый и очень важный момент в жизни десятков тысяч вчерашних школьников и студентов. Но если для первых это чаще всего переход к следующей ступени на пути получения знаний, для вторых - билет во взрослую самостоятельную жизнь и шаги к профессиональной карьере

Совершенно по-особому провожают выпускников военных училищ. В минувшую субботу мы побывали на торжественном построении и вручении дипломов выпускникам ВИСВ - Военного института Сухопутных войск в Алматы, одного из старейших военных вузов Казахстана и основной кадровой офицерской школы.
Первые курсанты пришли в аудитории Алматинского высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза И.С. Конева 1 сентября 1970 года. С того времени лейтенантские погоны здесь заработали более 17 тысяч офицеров. Это целая плеяда военных специалистов и командиров, которые несли и несут службу не только в Казахстане, но и в подразделениях различных родов войск России, ОДКБ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди выпускников 70 бывших курсантов АВОКУ-ВИСВ уже носят генеральские погоны, два десятка Героев Советского Союза, России и стран Содружества, получивших эти высокие звания за беззаветную преданность делу и настоящий героизм при выполнении воинского долга.

 

 

Упоминали об этих славных страницах и нынешние командиры института, напутствуя молодую смену: 344 новоиспеченных лейтенантов - офицеров армий Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Двадцать пять выпускников вместе с погонами получили из рук почетных гостей - ветеранов, депутатов, действующих офицеров высшего звена - дипломы с отличием, пятерых за особые отличия представили к нагрудному знаку “Әскери оқу орнын үздiк бiтiргенi үшiн” с занесением на Доску почета военного института.

 

 

И вот после вручений, торжественных речей наставников и старших товарищей и благодарственных слов от бывших курсантов и их родителей новые офицеры трех стран ОДКБ готовятся к последнему на этом плацу совместному параду. Вчерашние мальчишки-студенты - уже полноценные воины отечества. Вся военная карьера еще впереди, но в глазах уже нет того ребячества, которое они оставили своей курсантской смене. Подтянулись, колоннами встали, соблюдая ранжир и выправку. Удаль и гордость пополам с торжеством момента: первая офицерская “парадка” сидит как влитая, на плечах сияют погоны с одним просветом и двумя маленькими звездами. Команды звучат четко и кратко. В ожидании торжественного марша колонны, будто стальные пружины, сконцентрировались, напряглись и в предчувствии шага подались вперед. Воздух звенит. В такие моменты не хватает только Верховного главнокомандующего. Он по-отечески взирает на молодую офицерскую смену с больших портретов в оформлении главной площади института.

 

 

Звучит команда, и в следующий, строго выверенный миг под звуки военного оркестра лейтенантские колонны начинают печатать шаг по расчерченному специальными знаками асфальту.
Парад завершает особый и традиционный воинский ритуал: прощание с боевым знаменем института. Это право заработал отличник учебы, боевой и тактической подготовки выпускник Канат Толеуов.

 

 

Парад предваряет смотр славного воинства. Плац превращается в театр локального боевого действия. Часть курсантов меняет парадную форму одежды на боевую. И вот они уже в тактическом обмундировании и с различным оружием в руках имитируют рукопашную схватку с врагом, отражают нападение на пост, метают ножи, руками и ногами сокрушают куски строительных плит, выручают товарищей из-под огня. Особой частью выступления становится демонстрация навыков по освобождению заложников и захват важных документов в приближенных к боевым условиях.

 

 

Комментируя происходящее, начальник кафедры воспитательной работы военного института Аскар Бакиров дает понять, что далеко не все возможно показать на площади этого военного городка. Курсанты и нынешние выпускники отрабатывают приемы ведения боя, развертывания войск, бронетехники, артиллерии в полевых условиях и на тренажерах учебных аудиторий. Они знают, что такое настоящее оружие, управлять которым им теперь предстоит всю свою военную карьеру.
- Мы возлагаем большие надежды на наших выпускников. Думаю, все они будут с честью выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

 

 

Учебный бой стих под самые мирные звуки - молодые лейтенанты пригласили девушек на тур традиционного офицерского вальса. А затем в небо полетели заготовленные монеты крупного достоинства - тоже традиция, которая должна открыть дорогу к славному медальному будущему. Фуражки под задорное многоголосое “ура!” тоже традиционно взмыли над строем.
Новые офицеры уже получили назначения и всего через несколько дней приступят к службе на страже интересов отечества.

Фото Алексея Мальченко

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Просмотрено: 6691 раз Просмотров: 6691 опубликовал: Ruslan 29 июня 2017 Напечатать Комментарии (1)
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