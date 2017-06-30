Константин Маскаев

Минувшая неделя прошла под неповторимым пряным ароматом выпускных вечеров, балов и вручения дипломов. Красивый и очень важный момент в жизни десятков тысяч вчерашних школьников и студентов. Но если для первых это чаще всего переход к следующей ступени на пути получения знаний, для вторых - билет во взрослую самостоятельную жизнь и шаги к профессиональной карьере



Совершенно по-особому провожают выпускников военных училищ. В минувшую субботу мы побывали на торжественном построении и вручении дипломов выпускникам ВИСВ - Военного института Сухопутных войск в Алматы, одного из старейших военных вузов Казахстана и основной кадровой офицерской школы.

Первые курсанты пришли в аудитории Алматинского высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза И.С. Конева 1 сентября 1970 года. С того времени лейтенантские погоны здесь заработали более 17 тысяч офицеров. Это целая плеяда военных специалистов и командиров, которые несли и несут службу не только в Казахстане, но и в подразделениях различных родов войск России, ОДКБ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди выпускников 70 бывших курсантов АВОКУ-ВИСВ уже носят генеральские погоны, два десятка Героев Советского Союза, России и стран Содружества, получивших эти высокие звания за беззаветную преданность делу и настоящий героизм при выполнении воинского долга. Упоминали об этих славных страницах и нынешние командиры института, напутствуя молодую смену: 344 новоиспеченных лейтенантов - офицеров армий Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Двадцать пять выпускников вместе с погонами получили из рук почетных гостей - ветеранов, депутатов, действующих офицеров высшего звена - дипломы с отличием, пятерых за особые отличия представили к нагрудному знаку “Әскери оқу орнын үздiк бiтiргенi үшiн” с занесением на Доску почета военного института. И вот после вручений, торжественных речей наставников и старших товарищей и благодарственных слов от бывших курсантов и их родителей новые офицеры трех стран ОДКБ готовятся к последнему на этом плацу совместному параду. Вчерашние мальчишки-студенты - уже полноценные воины отечества. Вся военная карьера еще впереди, но в глазах уже нет того ребячества, которое они оставили своей курсантской смене. Подтянулись, колоннами встали, соблюдая ранжир и выправку. Удаль и гордость пополам с торжеством момента: первая офицерская “парадка” сидит как влитая, на плечах сияют погоны с одним просветом и двумя маленькими звездами. Команды звучат четко и кратко. В ожидании торжественного марша колонны, будто стальные пружины, сконцентрировались, напряглись и в предчувствии шага подались вперед. Воздух звенит. В такие моменты не хватает только Верховного главнокомандующего. Он по-отечески взирает на молодую офицерскую смену с больших портретов в оформлении главной площади института. Звучит команда, и в следующий, строго выверенный миг под звуки военного оркестра лейтенантские колонны начинают печатать шаг по расчерченному специальными знаками асфальту.

Парад завершает особый и традиционный воинский ритуал: прощание с боевым знаменем института. Это право заработал отличник учебы, боевой и тактической подготовки выпускник Канат Толеуов. Парад предваряет смотр славного воинства. Плац превращается в театр локального боевого действия. Часть курсантов меняет парадную форму одежды на боевую. И вот они уже в тактическом обмундировании и с различным оружием в руках имитируют рукопашную схватку с врагом, отражают нападение на пост, метают ножи, руками и ногами сокрушают куски строительных плит, выручают товарищей из-под огня. Особой частью выступления становится демонстрация навыков по освобождению заложников и захват важных документов в приближенных к боевым условиях. Комментируя происходящее, начальник кафедры воспитательной работы военного института Аскар Бакиров дает понять, что далеко не все возможно показать на площади этого военного городка. Курсанты и нынешние выпускники отрабатывают приемы ведения боя, развертывания войск, бронетехники, артиллерии в полевых условиях и на тренажерах учебных аудиторий. Они знают, что такое настоящее оружие, управлять которым им теперь предстоит всю свою военную карьеру.

- Мы возлагаем большие надежды на наших выпускников. Думаю, все они будут с честью выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Учебный бой стих под самые мирные звуки - молодые лейтенанты пригласили девушек на тур традиционного офицерского вальса. А затем в небо полетели заготовленные монеты крупного достоинства - тоже традиция, которая должна открыть дорогу к славному медальному будущему. Фуражки под задорное многоголосое “ура!” тоже традиционно взмыли над строем.

Новые офицеры уже получили назначения и всего через несколько дней приступят к службе на страже интересов отечества.



Фото Алексея Мальченко