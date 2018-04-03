Ольга Шишанова

В Казахстане решили не замахиваться на далекие заморские страны, а развивать местный, внутренний туризм. На это оказалась нацелена новая концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года



Реализовать концепцию предполагается в два этапа. Первый этап начнет свою работу уже со следующего года, и в течение трех лет - до 2020 года - должны будут подготовить шесть региональных культурно-туристских кластеров: “Астана - сердце Евразии”, “Алматы - свободная культурная зона Казахстана”, “Жемчужина Алтая”, “Возрождение Великого Шелкового пути”, “Каспийские ворота” и “Единство природы и кочевой культуры”. По мнению министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, эти направления в республике сегодня самые перспективные, причем идеи Шелкового пути и кочевой культуры рассматриваются в качестве новинки.

Предыдущая задумка, которую прежнее руководство комитета по туризму (состоял в МИР РК) готовило в рамках выставки “Астана ЭКСПО-2017”, судя по всему, приказала долго жить - сегодня о пяти кластерах, которые были бы призваны рассказать о Казахстане зарубежным туристам, никто не вспоминает. Деньги, которые были затрачены на продвижение кластерного туризма к 2017 году, также канули в небытие.

Зато в стране по-прежнему с каждым годом увеличивается доля выездного туризма, что подтверждают статистические данные туроператоров (95 процентов от общего количества). Плюс на сегодняшний день стало известно, что в валютных обменниках увеличилось количество покупаемых долларов - на 47 процентов по сравнению с весенним периодом, которое эксперты объясняют периодом летних отпусков.

Родные пенаты, кажется, никого особо не прельщают. Что подтверждает даже высказывание министра Мухамедиулы, по мнению которого, в развитии внутреннего туризма все упирается в ценовую политику и неразвитость туристического кластера, дескать, пока Казахстан имеет ограниченный туристический ресурс, владельцы курортных зон будут держать высокую стоимость. А до тех пор ответ на вопрос: почему в Турции или даже в ОАЭ отдохнуть дешевле, чем на Алаколе, будет повисать в воздухе.

Однако при этом снова, и уже в который раз, забывают, во всяком случае, не упоминают о развитии инфраструктуры, особенно в рамках проекта “Сакральный Казахстан”, потому что не секрет, а давно притча во языцех, от которой устали все, - это казахстанские просторы и невозможность добраться до того или иного населенного пункта, не говоря уже о каких-то туристических объектах. Особенно при отсутствии географических карт республики, которых сегодня в обновленном варианте просто не существует.

Второй этап обновленной концепции рассчитан на 2021 - 2023 годы. Согласно ему планируется, с учетом специфики регионов, создание новых семи направлений внутреннего туризма. Это культурно-познавательный и этнографический туризм, событийный, детско-юношеский и медицинский, кемпинговый, автотуризм и караванинг, охотничье-трофейный и спортивный. Вот только непонятно, каким образом организация “Казахтуризм”, которую планируют создать взамен нескольких предыдущих, о которых также сегодня никто не вспоминает, да и, по сути, никто о них не знал, сможет справиться за несколько лет с накопившимися проблемами и попутно внедрить новые направления. Которые, как известно, потребуют не только финансовых вложений, но и внесения изменений в законодательство республики. А это дело не одного дня и даже не одного месяца.

Между тем генеральный секретарь всемирной туристской организации Талеб Рифаи посоветовал казахстанцам учесть только три направления при работе над новой концепцией, каждое из которых, в свою очередь, все же имеет спорные моменты, несмотря на заинтересованность в развитии казахстанского туризма высокопоставленного чиновника.

Во-первых, по мнению генсека, Казахстан должен во многом упростить визовый режим с зарубежными странами. Однако в республике и без того периодически называются по десятку наименований государств, с кем заключаются в этом плане договора. Тогда как сами казахстанцы за несколько лет не продвинулись в этом направлении ни на шаг, добившись только послабления транзитного перемещения с парой-тройкой стран.

В остальных случаях для Казахстана туристические двери в страны дальнего зарубежья, можно сказать, практически закрыты. Количество собираемых бумаг для визы, очереди в посольства (тогда как весь мир перешел на оформление электронных виз), немалые финансовые затраты не только на оформление визы, но и на перевод документов - обо всем этом почему-то предпочитают умалчивать, тогда как для казахстанского туриста такие препоны создают серьезные трудности.

Конечно, можно возразить заявлением о развитии внутреннего туризма, однако, согласитесь, такое положение сродни дискриминации. Не последнее место в дальнейшем послаблении визового режима Казахстана с зарубежными странами занимает и вопрос безопасности, а также потоки трудовых мигрантов, которые сегодня и без того малоконтролируемы.

Во-вторых, господин Рифаи полагает, что мир мало знает о Казахстане, а значит, необходимы инвестиции в имиджевую составляющую, в развитие бренда страны. Однако, повторим, прежде чем продвигать в полной мере казахстанский туризм во внешний мир, не помешало бы навести порядок в нем изнутри.

И, наконец, в-третьих (здесь, пожалуй, стоит признать правоту Талеба Рифаи), в республике необходимо упорядочить количество и качество учебных заведений, которые занимаются выпуском специалистов туристской отрасли. Странно, что до сих пор этого не было сделано - чиновники МОН РК только разводят руками, обещая все завершить в течение двух последующих месяцев, в то время как на сегодняшний день даже не существует реестра отбора необходимых дисциплин для преподавания туризма.



Астана