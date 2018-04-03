Сенат парламента на очередном пленарном заседании прекратил полномочия члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Александра Горяинова. Эту должность он занимал 11 последних лет. На голосование по вакансии члена Счетного комитета была вынесена кандидатура Рашита Ахметова.

Председателем совета директоров АО “Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства” избран Саруар Кенжебулат. В 2010 - 2013 годы занимал должность директора департамента корпоративного развития национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST. Затем до 2016 года работал директором департамента стратегии и мониторинга партии “Нур Отан”, с 2016 по 2017 год был советником председателя правления холдинга “КазАгро”. В мае 2017 года назначен управляющим директором, членом правления холдинга “КазАгро”.

Директором по цифровым технологиям Международного финансового центра “Астана” (МФЦА) назначена Асел Жиенбаева. Ранее занимала посты председателя правления АО “Национальный инфокоммуникационный холдинг “Зерде”, замдиректора департамента информационных технологий Нацбанка. Бакалавр и магистр Кембриджского университета в области компьютерных наук, выпускница программы “Болашак”. Проходила обучение по программе Executive Management в МГУ имени М.В. Ломоносова.



Подготовил Константин Маскаев