Алан Байтенов

Российские СМИ увидели в решении казахстанской стороны не допускать опасные для нашей инфраструктуры российские инновационные вагоны “политические мотивы”. А если проще - базарную “ответку” уровня “сам дурак”.

В частности, авторитетные издания со ссылкой на не менее авторитетных независимых экспертов вещают, что принятое в Казахстане ограничение “...это зеркальная мера на отказ ОАО “РЖД” допустить на свою сеть 5,4 тысячи инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011-2012 годах”.

И подается это все под вкусным для читателя соусом конфликта с элементами мелкой мести и начала торговой войны между ближайшими соседями-партнерами



А ведь в медийном пространстве все действительно складывается не в пользу Казахстана. Да, российская сторона не допускает на свою территорию вагоны, приобретенные Казахстаном в Китае. Но мы же, выходит, в этом еще и виноваты. Впрочем, обо всем по порядку.

Все началось с того, что “Казахстан Темир Жолы” в конце апреля отправил ОАО “РЖД” телеграмму о неготовности нашей железнодорожной сети принимать так называемые инновационные вагоны - они имеют нагрузку более 23,5 тонны на ось. Новинка же российского производства сегодня давит на полотно с силой 25 тонн на ось. А с 1 июня - и все 27 тонн на ось (с этой даты увеличили загрузку). Правда, такие вагоны начали использовать под строжайшим надзором специалистов, отмечают российские источники.

Так вот, железнодорожная инфраструктура Казахстана, и это официально, может выдерживать нагрузку до 21 тонны на ось. В некоторых случаях допускается до 23,5 тонны. В частности, об этом заявил в одном из интервью Асет Асавбаев, председатель комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК. Больше, во-первых, небезопасно, а во-вторых - повышенный износ и без того не самой современной ЖД-сети.

Однако ограничение, с нашей стороны продиктованное исключительно нормами безопасности, почему-то подается как некая месть на предшествующий запрет России пускать вагоны китайского производства, принадлежащие Казахстану.

Причина - небезопасность конкретно этого вида транспорта, произведенного конкретно в этой стране. Однако, как отмечают уже наши эксперты, все дело в отсутствии соответствующей настройки системы контроля за температурой, грубо - ступицы вагонов. “Они (российская сторона. - “НП”) не допускают китайские вагоны не из-за того, что нагрузка на ось разная, а из-за того, что технологически нужно свои измерительные приборы привести в соответствие, чтобы контролировать нагрев буксы на вагонах, в частности китайского производства. И все”, - ответил изданию abctv.kz Асет Асавбаев. И это вполне рационально, даже справедливо - российской стороне нет необходимости идти на лишние расходы и перенастраивать инфраструктуру под казахстанско-китайские вагоны. Даже ради Казахстана. Гораздо проще запретить, чем пустить как минимум двух конкурентов. Китай завтра с вагонами, а Казахстан сегодня с транспортными компаниями. Или все же это действительно вопрос безопасности? Но тогда и действовать надо последовательно. Нас заинтересовал такой момент, о котором уважаемые эксперты предпочитают не говорить, а СМИ не спрашивать. Например, о тех вагонах, которые идут транзитом из Китая в Европу через территорию как Казахстана, так и России. В частности, в рамках проекта “Новый Шелковый путь”. Ведь если мы правильно понимаем, многие вагоны из бесчисленной вереницы произведены также в Китае и мало чем технически отличаются от тех, которые купил и использует Казахстан. Что же здесь не так? Это ли не предвзятое отношение? К сожалению, этого момента уважаемые эксперты предпочитают не касаться в своих сообщениях. Ну а мы, пользуясь случаем, просим объяснить - как же так случилось, что были приняты и работают двойные стандарты в едином пространстве?

Вместо этого уважаемые коллеги из российских СМИ продолжают выгибать ситуацию под нужным углом, приводя еще и экспертное мнение Ространснадзора. Который буквально возмущен действиями КТЖ: “Как сообщил источник в Ространснадзоре, действия КТЖ не соответствуют решениям, принятым Советом по железнодорожному транспорту стран СНГ, который одобрил курсирование вагонов с осевыми нагрузками 25 тонн на территории стран СНГ”, - пишут российские коллеги.

Что же остается добавить - совет, похоже, волен принимать решения за всех участников. То есть в курсе всех ситуаций, в частности, и с качеством железнодорожных полотен на территории всего Казахстана. Собственно, на то он и совет. И если он принял такое решение, то это прямая недоработка переговорщиков, точнее - членов этого совета из Казахстана. Ведь они проголосовали за одобрение тех самых 25 тонн нагрузки на ось, зная реальную ситуацию у себя же в стране. А это, согласитесь, откровенная слабость и непрофессионализм. И где-то даже преступная халатность.

А может, одобрительное решение было принято против воли представителей нашего государства? Только ради обеспечения перехода России (и где-то даже всего СНГ) на так называемые инновационные вагоны? Напомним, что в России программа перехода на инновационные вагоны субсидируется и всячески поддерживается государством.

Что же происходит сегодня? Историю уже окрестили “подобием торговой войны”. А еще Казахстан обвиняют в сопротивлении “несущимся инновациям”. И даже откровенно говорят о лоббировании интересов местных перевозчиков. Из этих “безумных” версий нам больше всего нравится последняя. Наконец-то хоть кто-то проявил заботу о местном бизнесе, которому фактически закрыта дорога в соседнее государство-партнер. А то начинает складываться такое впечатление, что интересы наших компаний, простите, вовсе никому не интересны. И родному государству в первую очередь.

Ведь, напомним, никому в Казахстане не пришло в голову назвать запрет входа казахстанских вагонов в Россию началом “торговой войны и лоббированием интересов бизнеса”. Хотя действует он еще с марта... Фото из архива “НП”