Ольга Шишанова

В Атырауской области массово гибнут лошади. Причина - эпидемия мыта, болезни, которая у этих животных, согласно информации Всемирной ветеринарной организации (ВВА), относится, наряду с сапом и энцефаломиелитом, к самым опасным и тяжелым инфекционным заболеваниям



На сегодняшний день, по данным региональной службы коммуникаций, в Тущыкудукском сельском округе Исатайского района Атырауской области, где уже выставлен месячный карантин, заболело более 230 лошадей, из которых около сотни погибло. В то же время, как рассказал “НП” заместитель председателя комитета ветеринарного контроля МСХ РК Турсун Кабдулданов, цифры несколько преувеличены. Если быть точными, то, по его словам, пали 96 лошадей, под наблюдением находятся 136 голов.

Как бы там ни было, мыт относится к высококонтагиозным заболеваниям - болезнь, вызванная микроорганизмами стрептококка, как правило, губит до 50-75 процентов поголовья. Заболевание передается с высокой скоростью воздушно-капельным и алиментарным путем (через зараженные воду и пищу). Причиной является, как правило, слабый иммунитет, который дает о себе знать, по словам Кабдулданова, из-за слабой упитанности лошадей. Не случайно все павшие лошади в округе были средней и ниже средней упитанности, так как Тущыкудукский сельский округ находится в полупустынной местности, подчеркнул заместитель председателя.

Однако это не является оправданием для хозяев лошадей, тем более, как выяснилось, не все так просто, и дело, оказывается, не в одном иммунитете, а в бесхозяйственном отношении.

Так, согласно определению ВВА, мыт у лошадей, особенно у молодняка, может быть вызван резкими колебаниями температур, а в последнюю пару недель, по данным РГП “Казгидромет”, в Атырауском регионе как раз холодные дожди сменялись жаркой погодой. Кроме того, на снижение иммунитета у лошадей в таких климатических условиях влияют выпас на тинчаково-полынных пастбищах и антисанитарные условия водопоя.

Итог - воспаление лимфоузлов, образование гнойных абсцессов у животных не только в подчелюстной области, но и на внутренних органах, что и приводит к летальному исходу. Переболевшие лошади, а таких остается меньшинство, хоть и приобретают иммунитет к болезни, в дальнейшем оказываются неспособны к воспроизводству. Добавим, что вирус мытного стрептококка сохраняет свою устойчивость в течение года, но легко уничтожается ультрафиолетом в течение 6-8 часов и кипячением - в течение одного часа.

Что же касается опасности этого заболевания для человека, то хотя Турсун Кабдулданов и утверждает, что случаев заболевания выявлено не было, но этиология мыта в этом вопросе поднималась еще в советское время. Прививки и сыворотки не изобретены до сих пор, и потому человек легко может заразиться, но только в том случае, если у него происходит тактильный контакт с заболевшим животным - через открытые ранки или царапины на теле.

Любопытно, что среди животного мира этому заболеванию подвержены только лошади, другие животные мытом не болеют, и даже опыты, проводимые на лабораторных мышах, не давали положительного результата.

Сегодня, повторим, в округе введен карантин, проводятся работы по лечению оставшихся лошадей и недопущению распространения заболевания на другие сельские местности, расположенные рядом. И еще, как заявил Кабдулданов, пострадавшим владельцам табунов денежная компенсация за павших животных выплачена не будет, поскольку мыт не входит в республиканский реестр ветеринарных заболеваний.



Астана