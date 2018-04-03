Акимом города Уральска назначен Мурат Мукаев. Родился в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Имеет два высших образования (экономист, юрист). Трудовую деятельность начал в 1992 году инспектором по учету налоговой инспекции Фурмановского района ЗКО. До вступления в новую должность был акимом Теректинского района Западно-Казахстанской области. Теперь этот пост занял Карим Жакупов. А акимом Казталовского района ЗКО стал Абат Шыныбеков.

Вениамин Алаев назначен советником акима Алматы Бауыржана Байбека. Он будет координировать вопросы обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов.

Акимом района Турара Рыскулова Жамбылской области назначен Аскар Крыкбаев. В 1988 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности “Механизация сельского хозяйства”, в 2004 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности “Финансы и кредит”. Трудовую деятельность начал в 1982 году рабочим полеводческой бригады совхоза Корагаты Луговского района. В 2012-2014 годы - директор департамента комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по Жамбылской области. С 2014 года работал руководителем управления финансов акимата Жамбылской области.

В соответствии с рекомендацией Национальной комиссии по кадровой политике при президенте Республики Казахстан и по согласованию с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции в Алматы произведен ряд кадровых назначений. Аким Алатауского района Багдат Манзоров назначен руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы. В свою очередь, аким Жетысуского района Талгат Разаков назначен руководителем Управления государственной инспекции труда и миграции города Алматы.



Подготовила Мария Коленко