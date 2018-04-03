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Трубный яд События

Ольга Шишанова
В Мангистауской области, в районе месторождения Каражанбас, обнаружена массовая гибель рыб - на протяжении 20 километров, на каждом километре по береговой линии, по данным департамента экологии Мангистауской области, было разбросано от 200 до 250 мертвых рыб

Как рассказал “НП” сотрудник комитета охраны рыбных ресурсов МСХ РК Арман Утепов, рыба была обнаружена в полуразложившемся состоянии, и, по его мнению, “можно только предполагать, что послужило причиной”. То есть ситуация могла оказаться схожей с той, что произошла месяц назад в районе городского пляжа Форт-Шевченко Тупкараганского района, где были найдены 243 тушки мертвых тюленей. В тот раз власти так и не смогли толком объяснить причину гибели морских млекопитающих, которая тем не менее случается в Мангыстау с завидной регулярностью, а от экспедиции, которая отправилась для изучения причин тюленьего мора на остров Дурнева в Каспийском море и должна была вернуться еще 17 мая, до сих пор нет никаких научных данных.
Однако на этот раз, видимо, все гораздо серьезнее. По данным заместителя руководителя департамента экологии Мангистауской области Бауыржана Амирбекова, факту гибели рыб послужили более весомые причины. Они стали известны после того, как сотрудниками инспекции лесного хозяйства и животного мира по Мангистауской области, управления природных ресурсов и регулирования природопользования департамента экологии области и инспекторами все той же Тупкараганской районной ветеринарной станции было осмотрено место гибели рыбы и отобраны пробы воды.

 

 

Итог - многократное превышение концентрации нефтепродуктов, марганца, никеля, цинка и железа. Правда, насколько ПДК вышеперечисленных веществ превышает допустимую норму, узнать не удалось - ни комитет по охране рыбных ресурсов, ни даже экологи Мангыстау этой информацией поделиться не смогли или, что вернее, не захотели.
Тем не менее превышение ПДК всех названных элементов ведет к поражению и дальнейшей гибели живых организмов. Так, предельная концентрация железа меняет состав крови, марганца - ведет к поражению и смерти головного мозга, цинка - к удушью, никеля - к общему отравлению. Про ПДК нефтепродуктов и говорить не стоит, все ясно и без объяснения причин.
Именно эти факты заставили местные власти вести дальнейшее расследование исходя из полученных результатов, переданных теперь уже в комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК и в специализированную природоохранную прокуратуру Мангистауской области.
Между тем этот случай столь серьезного массового мора рыбы в регионе не единичен. Достаточно вспомнить, как в 2014 году в той же самой местности Каражанбас управление рыбной инспекции по Мангистауской области пыталось опровергнуть информацию о массовой гибели рыбы по другим причинам, ссылаясь на испарение воды в камышовых прибрежных зарослях. Однако под давлением общественности специалистам пришлось все-таки взять пробы воды и почвы, вот только странным образом это было проделано ими на расстоянии 213 километров от места рыбной трагедии.
Тогда как на самом деле, согласно данным независимых экологических экспертов, на нефтепроводе Каражанбас - Каламкас в тот раз было отмечено выделение углеводорода и сероводорода.

Астана

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Просмотрено: 5070 раз Просмотров: 5070 опубликовал: Ruslan 4 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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