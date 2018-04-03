Алла Иванилова

В Казахстане отсутствует нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность домов ребенка. При этом, несмотря на снижающееся количество воспитанников интернатов, в стране актуален вопрос усыновления, особенно детей с физическими и умственными отклонениями



Недавно Уполномоченный по правам человека посетил ряд детских специализированных медучреждений в Астане, Алматы, Костанайской, Кызылординской и Атырауской областях. И пришел к неутешительным выводам - дети с ограниченными возможностями стране не нужны.

Самое незавидное положение у брошенных детей, имеющих физические и умственные отклонения. Они (а число их ежегодно растет) обречены оставаться в этих государственных богадельнях в течение всей своей жизни. И это при том, что, как считают специалисты, значительная часть детей может вовлекаться в процесс социализации.

В Казахстане не практикуются (по причине непопулярности из-за “особого” отношения к “особенным” детям в обществе) усыновление и альтернативные формы их устройства в семьи (патронат, опека и попечительство). Однако специалисты считают, что основная причина тому - естественные опасения из-за недостатка опыта воспитания детей-инвалидов, а все-таки не отсутствие в казахстанском обществе сострадающих и желающих взять их в свои семьи.

В зарубежных странах усыновление детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, очень распространено. Иностранцы усыновляют не только в своей стране, но и за рубежом. Так, только из России граждане Испании ежегодно усыновляют около 40 детей-инвалидов, Италии - 35, Германии - 20, Франции - 10, США до введения соответствующего моратория - 100. Во многих странах кроме традиционного патроната развиты медицинские и психотерапевтические патронаты для детей с соматическими и психическими особенностями. На протяжении года специалисты ведут работу с приемными семьями, предоставляя всестороннюю консультацию, медицинские услуги, и по прошествии определенного периода решается вопрос о целесообразности передачи ребенка в семью. Но и после усыновления государство продолжает оказывать поддержку, обеспечивая приемные семьи методической поддержкой со стороны квалифицированных специалистов, а также средствами на содержание ребенка с учетом его потребностей.

Такой подход демонстрирует потенциальным усыновителям готовность страны и общества оказать им всяческое содействие и помощь в воспитании ребенка с особыми потребностями.

Можно было бы сказать, что наши “особые” дети находятся под бдительным крылом государства, которое печется о них и их возможной адаптации в обществе. Но это не так. Пожалуй, можно выделить только детское психоневрологическое медико-социальное учреждение “Нурлы жџрек” в Астане, которое действительно способствует социализации и интеграции в общество воспитанников. Привлекает спонсоров и волонтеров, регулярно проводит образовательные и досуговые мероприятия, в том числе и организовывает отдых в летних лагерях совместно со здоровыми детьми, прогулочно-экскурсионные выезды за пределы учреждения (бассейн, контактный зоопарк, просмотр спортивных мероприятий, прогулка на теплоходе и др.).

Но, к сожалению, это единичный пример. В большинстве учреждений больные дети не имеют возможности покинуть стены интерната.

В ходе мониторинга выявился занимательный факт, на который почему-то мало кто обращал внимание. В Казахстане, оказывается, отсутствует нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность домов ребенка. Ранее действовавший приказ председателя Агентства по делам здравоохранения от 6 июня 2000 года №228 “Об утверждении “Правил организации деятельности дома ребенка” и “Правил приема детей в дом ребенка и выписки из него” утратил силу приказом Минздрава еще в 2014 году, а новое положение до сих пор не принято. И это при том, что, согласно пункту 2 статьи 30 Закона “О правах ребенка”, установлено, что условия приема и содержания детей в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка, определяются положением об этих организациях, утвержденным органом, уполномоченным правительством.

Вот такая печальная картина...



Астана