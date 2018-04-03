Айгуль Жилкишина

В высшей школе права “Адилет” Каспийского университета 30 июня состоялась церемония вручения дипломов выпускникам бакалавриата и магистратуры Graduatuiоn 2017. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел, руководитель проекта “Терра Вита - кругосветная парусная регата” на яхте “Чокан Валиханов” Дмитрий Петрухин, атташе по культурным вопросам Генерального консульства России Ирина Переверзева, генеральный консул Германии Йорн Розенберг, а также председатель правления “Нурбанк” Эльдар Сарсенов

Перед традиционным запуском шаров на лестнице здания Фонда Первого Президента РК вчерашние студенты получили заветные корочки и полагающиеся к ним значки. Первым к молодым своим уже коллегам обратился ректор Каспийского университета Жолдасбек Нусенов. Немного волнуясь, Жолдасбек Муслимович вспомнил, как ровно 30 лет назад получал диплом в стенах Карагандинского университета. Да, это было другое время, но принципы для успешного старта в профессиональную жизнь одинаковы для всех эпох. И ректор повторил эти вечные истины для своих питомцев: “Тянитесь к тем людям, от общения с которыми вы становитесь лучше. И бегите от тех, кто тянет вас вниз. Помните о том, что следует задавать больше вопросов. В первую очередь эти вопросы должны быть заданы себе: как достигнуть цели? что делает меня счастливым? в чем мое предназначение?”.

Жолдасбек Нусенов напомнил о главном для любого человека принципе: “Берегите свою репутацию. Это самое ценное, быть может, что у вас есть. Берегите свое время, оно бесценно. Развивайтесь. Вы сделали уже достаточно много, но дальше будет сложнее. Вместе с тем дальше будет намного интереснее”.

Поддержать молодежь пришли самые близкие им люди, которые переживали эти счастливые моменты не меньше, а, возможно, и больше самих выпускников. Дань уважения профессор Нусенов призвал отдать преподавательскому корпусу Каспийского университета, а также родным, близким и друзьям всех выпускников: “Об успешных людях говорят “человек, который сделал сам себя”. Но, по моему мнению, такого понятия, как “человек, который сделал сам себя”, не существует. Мы все сделаны из тысячи людей - все они являются частью нашего успеха”.

Признание особых заслуг наставников звучало в возгласах студентов, приветствовавших тех, кто помог им стать на профессиональную стезю: Светлане Павловне Мороз, члену научно-консультативного совета при Верховном суде РК, декану Высшей школы права “ӘДIЛЕТ”; Оксане Валентиновне Киричок, проректору по академическим вопросам Каспийского университета; Куатбаеву Азату Куангалиевичу, профессору, проректору по науке и развитию Каспийского университета и самому Жолдасбеку Муслимовичу.

В добрый путь!

По словам Ануара Тугела, он возглавляет самое свободное и самое благородное объединение профессионалов страны - адвокатское сообщество Казахстана. “После окончания университета я получал профессиональный опыт во многих областях - работал в правоохранительных органах, трудился на государственной службе, был сотрудником больших государственных компаний, а также возглавлял некоторые министерства. И везде людям нужны знания юристов”, - отметил председатель Республиканской коллегии адвокатов.

В этом году Каспийский университет празднует свой четвертьвековой юбилей, в то же время Казахстан и Германия отмечают сейчас 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Йорн Розенберг напомнил, что традиционно сотрудничество и деловые связи между РК и Германией очень тесные, в том числе и в области права: “И дружбу между нашими государствами укрепляют еще больше те молодые казахстанцы, которые приезжают к нам на обучение. Возможно, через некоторое время кто-то из вас подумает о дальнейшем образовании, о повышении квалификации. Как генеральный консул Германии в Алматы я, разумеется, приглашаю вас сделать это в немецком университете. Отмечу, что Германская служба академических обменов (ДААД) предоставляет для таких целей стипендии - как для обучения в университете, так и для летних языковых курсов в одном из немецких вузов. Даже если вы не стремитесь получить стипендию, то должны помнить, что обучение в немецких вузах проводится на бесплатной основе”.

Господин Розенберг, будучи юристом, не просто так предлагает студентам именно ФРГ для продолжения профессионального образования. Дело в том, что в Германии действует такая же система права, что и у нас, - Казахстан принадлежит к романо-германской правовой семье. Раньше считалось, что юриспруденция - это сугубо мужская сфера применения профессиональных умений и навыков. Однако за последние годы и женщины успешно проявляют себя на этом поприще. Доказательство тому - обладательницами трех красных дипломов выпуска 2017 года Каспийского университета стали именно девушки. Им и не только пожелала профессионального успеха Ирина Переверзева, атташе по культурным вопросам Генерального консульства России. Дипломат поделилась секретом, который помог ей построить удачную карьеру: много работать, иначе ничего не выйдет. Она напомнила слова третьего президента США Томаса Джефферсона: “Я твердо верю в удачу и заметил - чем больше я работаю, тем я удачливее”.

Депутат двух созывов в областной Думе, всенародно избранный мэр Костромы, кандидат философских наук, доцент, председатель институционального комитета местных и региональных властей Совета Европы (комитет, занимающийся унификацией международного законодательства) напомнила выпускникам, что все, кто сделал великие карьеры, сначала были студентами. В то время никто не знал, кому вручался диплом - будущему президенту, будущему премьер-министру, будущему генеральному директору или будущему великому изобретателю. Госпожа Переверзева обратилась к выпускникам Каспийского университета со словами: “Первый шаг вы уже сделали, к чему приведет ваш второй шаг - зависит только от вас”. Отметим также, что в этом году состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся при поддержке Нурбанка в рамках проекта “Путевка в жизнь”. Банкиры предоставляют образовательные гранты детям-сиротам, студентам из малообеспеченных и многодетных семей на весь период обучения. Первой ласточкой стала Ерлана Жылангозова, обладательница гранта Нурбанка, успешно прошедшая обучение в Каспийском университете в течение четырех лет.



Фото Талгата Галимова