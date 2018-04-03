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Сирия мирится в Астане События

Юлиана Жихорь
Россия зашла в Сирию всерьез и надолго. Такой вывод можно сделать из результатов очередного, пятого, раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане

Незадолго до начала очередного раунда переговоров по Сирии встреча оказалась под вопросом. Дело в том, что в ряде СМИ появилась информация о том, что боевики готовят провокации в Сирии с целью срыва встречи. Якобы террористы из группировки “Джебхат ан-Нусра” планируют атаку с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя. Впрочем, в Астану все же приехали и представители официального Дамаска, и представители оппозиции, в том числе вооруженной (девять представителей вооруженной сирийской оппозиции).
Однако буквально накануне встречи повстанцы Свободной сирийской армии выступили в своем Twitter с официальным заявлением о том, что их позиции были атакованы правительственной армией. Причем последняя якобы применила против них химическое оружие - газ, предположительно хлор. В результате пострадал 41 человек.
Российский МИД тут же назвал это заявление “химическим шоу”, рассчитанным на западного читателя.
Видимо, это понимали и переговорщики, целью встречи которых в Астане стало создание комитета национального примирения Сирии (эта идея, поддержанная всеми сторонами, отражена в декларации по итогам пятого раунда межсирийских переговоров) и система контроля за соблюдением перемирия в зонах деэскалации в САР.
Начнем с последней.

 

 

Зоны безопасности были созданы в Сирии по итогам майской встречи в Астане. Боевые действия в таких местах деэскалации прекращены еще 6 мая. Документ тогда подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.
Теперь же возник вопрос: кто станет гарантом соблюдения перемирия в этих зонах? Выяснилось, что и официальные власти Дамаска, и оппозиция больше всего доверяют России. Именно поэтому во всех четырех зонах деэскалации (именно столько было решено создать во время майской встречи) присутствовать будет российская военная полиция.
Пока говорится о том, что контроль за зонами деэскалации будет введен на три месяца с возможностью продления или замены сил на сирийские - властей и оппозиции. Если, конечно, последние договорятся. Юридически контролировать будут все страны-гаранты, но... зону на севере - Турция и Россия, в центре - Иран и Россия, на юге - Россия. То есть Москва становится главным миротворцем сирийского процесса. К слову, только за первые сутки, что шли переговоры, к режиму перемирия присоединились около 65 вооруженных оппозиционных групп, подписано 125 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Идлиб и Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 1996. Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

 

 

От запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, направленных на повышение доверия между противоборствующими сторонами в Сирии.
Речь идет о двух ключевых соглашениях: положении по обмену заключенными и насильственно удерживаемыми лицами, и положении о разминировании памятников исторического наследия.
Стороны переговоров надеются, что все-таки успеют найти консенсус и подписать эти положения в Астане.
Другое важнейшее соглашение - это создание Комитета национального примирения Сирии. Он будет формироваться из представителей сирийских властей и местных авторитетных людей, старейшин. “Там будут обсуждаться все внутренние вопросы, в том числе безопасность. Это будет именно сирийская история без какого-либо посредничества”, - сказал источник на переговорах.
Сам же комитет будет создан в виде форума или конференции. Этот вопрос еще обсуждается. Но положение о комитете национального примирения будет зафиксировано в декларации.
Но главное, что все стороны выразили заинтересованность общаться о мире без посредников. И это уже первый шаг на пути примирения.
Отрадно, что вопросы мирного урегулирования эффективнее всего решаются на казахстанской площадке.

Астана

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Просмотрено: 2486 раз Просмотров: 2486 опубликовал: Ruslan 6 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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