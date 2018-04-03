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Кто на новенького? События

Вице-президентом по маркетингу и членом исполнительного комитета Всемирного нефтяного совета (ВНС, World Petroleum Council) избран Джамбулат Сарсенов. Он сменит на этом посту председателя Petrochina Чжоу Цзипина. Решение об избрании Джамбулата Сарсенова принято в рамках 22-го мирового нефтяного конгресса, проходящего с 9 по 13 июля 2017 года в Стамбуле.
На новом посту Джамбулат Сарсенов будет координировать работу всех стран - членов ВНС по таким направлениям, как усиление и продвижение позитивного имиджа совета для оптимизации отношений между всеми его участниками и стимулирование дальнейшего эффективного развития национальных и международных нефтяных компаний. Господин Сарсенов также будет курировать вопросы, касающиеся объединения нефтяных интересов и опыта государств Востока и Запада, в особенности неанглоговорящих стран. Одной из задач станет формирование для них плодотворной диалоговой площадки.
Казахстан стал членом Всемирного нефтяного совета в 1997 году. В 2008-м деятельность республики в этой международной организации была активизирована с вступлением Ассоциации KAZENERGY и формированием Казахстанского национального комитета.
Бауыржан Байбек представил нового акима Жетысуского района Мухтара Тажибаева, с 2012 года занимавшего должность заместителя акима Турксибского района Алматы. Напомним, прежний аким Жетысуского района Талгат Разаков назначен руководителем управления государственной инспекции труда и миграции города Алматы.
Заместителем акима Алматинской области назначен Женис Туяков, ранее исполнявший обязанности заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК. В различные годы господин Туяков работал директором департамента Министерства энергетики РК, возглавлял отраслевые структуры в сфере энергетики и ЖКХ в нескольких регионах Казахстана. Кроме того, он занимал руководящие должности в национальных компаниях в области энергетики, в том числе работал управляющим директором в АО “Казахстанская компания по управлению электрическими сетями” (КЕGOC).
По согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Алматы на должность акима Алатауского района назначен Шахмерден Рыспаев. Трудовую деятельность на государственной службе господин Рыспаев начал ведущим специалистом управления охраны окружающей среды города Алматы.

Подготовила Айгуль Жилкишина

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Просмотрено: 3325 раз Просмотров: 3325 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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