Ольга Шишанова

В Западном Казахстане на незаконной охоте на сайгу поймали интересных персонажей: владельцев крестьянского хозяйства, кафе, магазинов, но главное - среди них оказался старший инспектор “Охотзоопрома”



Все подозреваемые, а их оказалось пять человек, были задержаны в 330 километрах от Уральска, им предъявлено обвинение по подозрению не только в убийстве сайги, но и в продаже ее рогов, согласно статье 337, части 4 УК РК “Незаконная охота”. Отстрел предпринимателями производился на территории Казталовского района, и никто бы об этом не узнал, если бы не обыск в домах подозреваемых, проведенный сотрудниками следственного управления и УБОП ДВД.

В итоге обнаружили 272 сайгачьих рога, 1 миллион 120 тысяч тенге, пять охотничьих ружей, один газовый пистолет и 134 единицы боеприпасов. Любопытно, что найденное изъяли не только из домов, где проживали обвиняемые, но и с мест их работы. Там же полицейские изъяли четыре снегохода, три автомобиля “Тойота Лэнд Крузер 100”, один “Митцубиси Монте-спорт”, один “Рено-Дастер”, 18 мобильных телефонов, бинокли, ножи, весы и пилы, на которых обнаружены пятна крови, частицы от рогов сайги и шерсть несчастных животных. В ходе следственного эксперимента по горячим следам в степи были найдены еще три туши степной антилопы со спиленными рогами.

Однако сегодня только двое из пятерых задержаны и помещены в изолятор временного содержания ОВД Казталовского района. Степень участия в браконьерстве других фигурантов дела выясняют, в том числе сотрудника “Охотзоопрома”. Вот только накажут ли хотя бы этих двоих, остается под вопросом. Слишком, по словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрата Кадешова, за такое злодеяние законодательством предусмотрено гуманное наказание - либо штраф до пяти тысяч МРП (один МРП = 2121 тенге), либо просто ограничение свободы на срок до пяти лет. Но и те предпринимаемые меры, как правило, не дают результата.

Так, за два последних года в Западном Казахстане было возбуждено 37 уголовных дел, из них два десятка попали в суд, и по ним вынесли приговоры. Однако никто из обвиняемых за решетку не попал, а 13 лиц, проходивших фигурантами по делам о браконьерстве, снова отделались легким испугом, получив лишь незначительное ограничение свободы.

И это на фоне роста статистики браконьерства - только за два предыдущих месяца завели 10 уголовных дел по фактам незаконной охоты и провоза рогов сайги, обнаружили 40 туш отстрелянных сайгаков и 176 конфискованных рогов. Всего же за три года, согласно данным прокуратуры Западного Казахстана, у местных браконьеров изъяли более тысячи рогов, стоимость которых потянула почти на два миллиона долларов.

А всего по Казахстану за последнюю пару лет количество уголовных преступлений, связанных с отстрелом сайги, увеличилось в пять раз. В четыре раза выросло количество случаев изъятия отстрелянных туш степной антилопы - с 35 до 151. И в семь раз больше зафиксировано случаев изъятия рогов сайги - с 70 до 530. Напомним, что на черном рынке один килограмм сайгачьих рогов стоит до 100 тысяч тенге, тогда как в КНР цена колеблется от четырех до десяти тысяч долларов.

Возникает закономерный вопрос: что станет с сайгой, когда через три года - в 2020 году - на ее отстрел отменят мораторий?



Астана