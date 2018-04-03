Константин Кочевников

Продолжается развитие Индустриальной зоны южной казахстанской столицы. Накануне государственного праздника на территории Алатауского района, где преимущественно и расположен перспективный промышленный парк самого крупного города республики, состоялась церемония закладки капсулы времени, которая ознаменовала начало строительства высокотехнологичного завода по производству инженерных систем защиты транснациональной корпорации Tokyo Rope Manufacturing



Следует сказать, что это уже второй завод корпорации в Алматы. Запуск первого японского завода по производству металлических высокопрочных сеток и панелей Tokyo Rope Almaty состоялся не так давно - в ноябре прошлого года. Тогда посредством телемоста в церемонии принял участие сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И тогда же с японской стороной подписали меморандум по созданию делового клуба Японии в Алматы и японского индустриального парка в Индустриальной зоне, который позволит объединить усилия сторон в развитии индустрии и инвестиционного климата Алматы.

Алматинский градоначальник Бауыржан Байбек тогда же доложил президенту, что в городе создаются необходимые условия для инвесторов. В рамках алматинской Карты индустриализации второй пятилетки реализуется 80 проектов на 175 миллиардов тенге с созданием 11 тысяч новых рабочих мест.

В минувшем году к Алматы проявили деловой интерес десять транснациональных компаний. На этот раз Бауыржан Байбек отметил, что Алматы уже сформировался как город высокой инвестиционной и инновационной привлекательности. Инвестиции в основной капитал по городу за текущий год выросли на 11 процентов, а внешние инвестиции увеличились на четверть.

Аким Алматы также напомнил, что во время встречи Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года стороны договорились об углублении двусторонних отношений. И второй этап создания японского делового клуба и японского индустриального парка реализуется проектом Tokyo Rope Almaty.

- В целом в Индустриальной зоне Алматы реализуются уже 40 проектов, призванных заместить импорт и увеличить экспорт продукции, - отметил Байбек.

Как сказал на церемонии закладки капсулы председатель совета директоров Tokyo Rope Manufacturing Шигето Танака, закладка капсулы завода металлических изделий стала логическим продолжением казахстанско-японского экономического сотрудничества. Он также добавил, что это уникальное предприятие, которое не имеет аналогов вне Японии. Инвестиции компании для запуска завода, который займет площадь четыре гектара, превысят 3,5 миллиарда тенге. Расчетная производственная мощность завода должна составить 17 тысяч тонн стальной продукции в год.

- Мы рассматриваем алматинский завод основной базой, в планы которой входит поставка продукции на внутренний казахстанский рынок, а также на рынки соседних стран. В связи с этим решено увеличить производительность завода и построить новое предприятие, - пояснил собравшимся Шигето Танака. - Здесь будут выпускать высококачественные металлические тросы, стальные оцинкованные сетки для горных и карьерных работ, буросвайные анкеры и другую продукцию, которая будет иметь значительную долю казахстанского содержания. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год.

Компания Tokyo Rope основана в 1887 году. Производит высокотехнологичные стальные канаты, ванты для мостов, металлокорд для автошин, проволоку для солнечной энергетики, а также специализируется на проектировании, производстве и монтаже защитных сооружений против селей, лавин, обвалов, камнепадов. Продукции компании была активно использована в 2010 году в реализации проекта по креплению скальных откосов в районе участка канатной дороги Медеу - Шымбулак на площади почти 11 тысяч квадратных метров.

На сегодня двенадцать из двадцати крупнейших мостов в мире построены с использованием канатов японской фирмы. Это мосты через Босфор и Суэцкий канал, один из самых длинных в мире мостов Стоункатерс в Гонконге и другие уникальные инженерные проекты. В каждой четвертой автошине, произведенной в Японии, использована продукция Tokyo Rope. Наряду с этим компания известна высококачественными канатами для скоростных лифтов и продукцией для инженерной защиты.

Заводы компании включены в карту поддержки предпринимательства города Алматы.

Алматы остается финансово-экономическим центром Казахстана и занимает ключевую нишу в экономике страны и Центрально-Азиатского региона. Город обеспечивает одну пятую ВВП страны, треть государственных доходов, почти половину оптовых и треть розничных операций. Алматы имеет торговые связи с более чем 160 странами мира. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения приближается к восьми миллионам тенге (около 24,5 тысячи долларов США), что сопоставимо с уровнем столиц и крупнейших городов Центральной и Восточной Европы.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан поднялся на шесть пунктов вверх. Для большинства стран индекс ведения легкости бизнеса рассчитывается по одному городу и по 10 основным индикаторам. В Казахстане - это Алматы. В минувшем году Казахстан занял 35-ю строчку рейтинга, опередив по этому показателю Россию, Бельгию, Италию, Грецию и другие страны. Облегчается налоговое администрирование. Сегодня в Алматы 96 процентов форм налоговой отчетности представлено в электронном виде, доля электронных налоговых услуг - 85 процентов.

Традиция закладки капсулы времени сопровождает крупные архитектурные и индустриальные проекты. Как правило, это послание нынешнего поколения соотечественникам будущего с кратким изложением текущего исторического контекста в момент закладки капсулы и значения проекта. И с добрыми пожеланиями потомкам.



Фото Талгата Галимова