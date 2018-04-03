Руководителем управления здравоохранения Жамбылской области назначен Марат Джуманкулов. В 1993 году окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности “Лечебное дело”. В разные годы работал заведующим отделением Илийской районной центральной больницы Алматинской области, руководителем управления здравоохранения акимата Меркенского района, заместителем руководителя управления здравоохранения по лечебной работе акимата Жамбылской области.

Состоялись новые назначения в акимате Атырауской области. Руководителем управления экономики и бюджетного планирования назначен Айдар Нуралиев. Родился в 1984 году в Уральске. С 2012 по 2014 год занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области, затем трудился на разных административных должностях в Астане. Руководителем управления архитектуры и градостроительства Атырауской области назначена Гульбаршын Арыстанова, ранее работавшая заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Гульзия Курманова стала руководителем управления по контролю над использованием и охраной земель Атырауской области. Ранее она занимала должность начальника отдела в управлении земельных отношений.

Уполномоченным по этике акимата Актюбинской области назначена Ризагуль Омарова. В разные годы занимала должности начальника отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима города Актобе, заведовала исполнительным секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана, заместителем начальника областного управления культуры, главным инспектором акима области.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек представил коллективу двух новых руководителей департаментов. Так, директором департамента по развитию и продвижению экспорта МИР РК назначен Ануар Чужегулов. С мая 2013 года по июль 2017 года занимал должность заместителя акима Мангистауской области. Также директором департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства назначен Улан Жазылбек. С 2014 года по настоящее время был директором департамента развития инфраструктуры экономики, а также директором департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК.



Подготовила Мария Коленко