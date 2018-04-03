Айгуль Жилкишина

Так уж повелось у нас в стране, что женщины имеют лучшее образование, однако по работе их продвигают не столь быстро, как мужчин. Мы не про гендерное равенство и не про феминизм. Просто при прочих равных условиях более ответственную работу в проекте выполняют представительницы той половины человечества, которую принято называть слабой. А за итоги этого проекта награды, похвалы и, что немаловажно, более высокий доход, получают мужчины



Сейчас очень актуален вопрос о возрастном цензе выхода на пенсию. Многие мужчины утверждают, что если у казахстанских женщин в среднем большая продолжительность жизни, то и на пенсию выходить они должны в том же возрасте, что и мужчины. Как минимум. То есть в этом аспекте равенство двух полов принимается.

А как же быть в неравном соотношении в вопросе оплаты труда еще до выхода на пенсию? Заметим, что высшее или среднее профессиональное образование в Казахстане имеют 80 процентов занятых женщин и 73 процента мужчин. При этом дамы, как правило, трудоустроены хуже, чем джентльмены.

Примечательно, что мужчины, составившие 52 процента от всего числа трудозанятых, при этом составляют лишь 46,1 процента от занятых с высшим образованием. По данным Ranking, уровень образованности у женщин лучше, чем у мужчин: высшее образование есть у 34,5 процента трудозанятых мужчин, тогда как для женщин показатель достигает сразу 43,8 процента. По итогам 1-го квартала 2017-го количество занятого населения в нашей стране составило 8,45 миллиона человек. Это на 0,8 процента больше, чем в 2016 году, причем доля мужчин из них составила 52 процента. Как отмечают аналитики Ranking, число занятых мужчин выросло на 0,9, женщин - на 0,7 процента. Получается, что безработица среди женщин - явление более ярко выраженное, чем среди мужского населения.

Подробнее от этом говорят следующие показатели. В целом среди занятых казахстанцев обладателями дипломов о высшем образовании являются 39 процентов населения, среднее специальное образование есть у 37,5 процента. И лишь 17 процентов окончили только среднюю школу. В то же время уровень безработицы выше именно среди женщин - 5,5 против 4,4 процента у мужчин. Самый высокий уровень безработицы отмечен среди молодых людей от 25 до 34 лет - 6,1 для мужчин и 7,7 процента для женщин.

Помимо менее благоприятных показателей трудоустройства труд женщин хуже оплачивается. Так, по итогам 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата мужчин составляла 169,35 тысячи тенге, женщин - 116,1 тысячи тенге, то есть на 31,4 процента меньше. Заметим, что в 2016 году разница была еще значительнее - 34,1 процента. При этом в целом в 2016 году средняя зарплата составляла 142,35 тысячи тенге.

Начинается все еще в школе - девочки более старательны в учебе. Как правило, они более усидчивы как во время уроков, так и при выполнении домашнего задания. Мальчиков из благополучных семей родители с младых ногтей затачивают на профессиональный успех и высокий карьерный рост. Разумеется, немало мужчин охотно учится в университетах и на курсах повышения квалификации. Однако доля их, по сравнению с женщинами, гораздо ниже.

Справедливости ради отметим, что похожие тенденции отмечаются не только в Казахстане или странах постсоветского пространства. До 30 процентов разницы в оплате труда - при равных показателях квалификации - наблюдатели отмечают у немок и француженок. Тенденции большего интереса к учебе у европейских девушек проявляются также как в средней, так и высшей школе. Однако обладательницы двух или даже трех дипломов университетов с мировыми именами (Сорбонна, Оксфорд) получают меньшие оклады по сравнению с сильным полом. Да и карьера их строится не столь молниеносно как у их коллег-мужчин.

Руководители отлично знают, что работу, где необходимо проявлять высокую ответственность, исполнительность и высокую самоотдачу, лучше выполнят женщины. При этом они реже устраивают перекуры и не станут злоупотреблять алкоголем. Да, декретный отпуск требует определенного перерыва в исполнении обязанностей. Однако матери, как водится, успевают все: и детей вырастить, и научную работу написать, и защититься. А мужчина может годами определяться с темой или выбором научного руководителя. И это будет называться “поиском себя”.

Существует такое понятие как “стеклянный потолок”, который негласно не дает женщинам подняться по карьерной лестнице выше определенной ступени. Да, у нас есть дамы-министры, руководители крупных предприятий и члены правительства. Но по большей части это явление не столь распространенное. К примеру, в Министерстве иностранных дел женщины в отечественных дипломатических представительствах в зарубежных странах негласно не могут претендовать на позицию выше второго или третьего секретаря посольства. Стеклянный потолок.

Примеров можно привести достаточно. Не пора ли пересмотреть эти архаичные принципы, ведь интеллектуальные способности не определяются наличием тех или иных гениталий. Они зависят только от желания индивидуума учиться, работать и творчески самовыражаться.