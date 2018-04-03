Ольга Шишанова

Проблемы Арала и связанные с этим изменение климата и необратимые процессы в экологии Центрально-Азиатского региона в очередной раз стали темой для обсуждения представителей Евросоюза и пяти стран этого региона - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана



На днях в Астане, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, прошло шестое по счету заседание рабочей группы “Евросоюз - Центральная Азия: охрана окружающей среды и изменение климата”. Несмотря на столь громкое название и многочисленные совместные заседания на протяжении вот уже десяти лет (стратегия партнерства Евросоюза и стран Центральной Азии существует с 2007 года), в регионе по-настоящему мало что было сделано в этом направлении.

Несмотря на то, что все эти проблемы - высыхание Арала, опустынивание земель и изменение климата в регионе - жизненно важные, по большому счету, пожалуй, только Казахстан предпринимает сколько-нибудь реальные усилия для их решения.

Доказательством может служить хотя бы то, что их основная функция - решение вопросов доступа стран Центральной Азии к международным фондам в целях привлечения инвестиций в проекты в области инфраструктуры и изменения климата - до сих пор висит в воздухе. Проекты только выдвигаются, однако сколько-нибудь серьезного их решения не видно. Хотя глава представительства ЕС в Казахстане Траян Христеа не устает повторять, что, дескать, происходящее в Центральной Азии - истощение водных ресурсов, низкая эффективность использования воды, усугубляемая растущим спросом на нее, деградация экосистем, изменение климата и исчезновение лесов, эрозия почв и потеря биоразнообразия - неуклонно ведет к деградации всего региона. И в то же время: “Евросоюзу нужны сильные партнеры в Центрально-Азиатском регионе”.

В действительности же страны Центральной Азии до сих пор сильно зависят друг от друга в отношении своих водных и энергетических ресурсов, а также от политики соседей в области управления природоохранной деятельностью. А она очень разнится в каждом из пяти государств, где каждый, скажем так, тянет одеяло на себя.

И если Казахстан выступает за усиление и повышение эффективности регионального сотрудничества, пытаясь с помощью той же трансграничной воды, которая приходит в республику, хотя бы частично восстановить Малый Арал, то другие государства не спешат выполнять соглашения МФСА (Международный фонд спасения Арала).

Мотивируя это тем, что “структуры, которые были созданы в течение 20 лет для спасения Аральского моря - в том числе МФСА, уже не работают эффективно, их нужно менять, так как существуют они формально: результатов нет, новых проектов нет, финансирования тоже нет. И особенно нет понимания того, что сейчас нужно вообще делать с бассейном Аральского моря”.

Не последнюю роль во всем этом играет рост населения в бассейне Аральского моря. За последние полвека оно увеличилось в три раза. И в первую очередь в Узбекистане и Таджикистане, что отразилось на экономических проблемах каждой из этих стран вкупе с автоматическим расширением площади орошаемых земель, приведшим к еще большему забору воды, которой и так (пусть в силу разных причин) на всех не хватает.

Самым же большим камнем преткновения в регионе сегодня является возведение Рогунской ГЭС в Таджикистане. По словам эксперта проекта “Сотрудничество в Центральной Азии в области воды, экологии и климата” Болата Есекина, в данном вопросе не должно быть “политического управления водой”, а только международный совет, который бы совместно решал все поступающие вопросы и проблемы.

На этом же, кстати, неоднократно в свое время настаивал и сам Таджикистан, но остальные игроки, говорит Есекин, “блокировали это предложение”. Теперь же, когда таджики сами приступили к возведению ГЭС, они уже ничего не предлагают, но помехи со стороны того же Узбекистана до сих пор дают о себе знать.

Официально это звучит как “опасное расположение объекта в зоне высокой сейсмичности, оползней и селей, а также наличие под основанием плотины Ионахшского тектонического разлома, заполненного каменной солью”. На самом деле, считает Есекин, Узбекистан понимает, что строительство ГЭС станет серьезным рычагом воздействия на страны низовья реки Амударьи.

Правительство Узбекистана также всегда считало, что возведение Рогунской ГЭС “негативно повлияет на режим стока реки Вахш и, соответственно, реки Амударья, которое будет разрушительным для обеспечения водной, продовольственной и экологической безопасности нижележащих стран”.

Дело дошло до того, что в августе 2015 года Узбекистан все-таки выступил с официальным заявлением о неприемлемости заключительных выводов экспертов и выразил свое несогласие со строительством Рогунской ГЭС, предложив свою программу использования засушливых территорий Приаралья - высадку саксаула и зеленой растительности с капельным орошением, строительство ирригационных каналов и очистку коллекторов.

Однако на деле все эти разговоры могут оказаться далеко не столь просты, пусть сегодня Узбекистан, по мнению заместителя начальника управления баланса водных ресурсов и развития водосберегающих технологий Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан Камола Кучкарова, формально снова не противится ГЭС. В кулуарах поговаривают, что на дне Аральского моря возможны залежи нефти, и если вдруг гипотетически определится место такой нефтедобычи, то Узбекистан, считает Болат Есекин, может даже воспротивиться восстановлению Арала.



Астана