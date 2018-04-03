Распоряжением главы государства руководитель департамента КНБ по Южно-Казахстанской области Гизат Нурдаулетов переведен на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Казахстан. Гизат Нурдаулетов начал трудовой путь со следователя прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Был зампрокурора этого же района. В 1996-1997 годах проходил службу в органах. Затем служил в органах национальной безопасности. Работал заместителем начальника департамента, начальником департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником следственного департамента. Генерал-майор национальной безопасности. Награжден орденом “Айбын” II степени.

Руководителем управления здравоохранения Жамбылской области назначен Марат Джуманкулов. Марат Сейтбекович родился в 1966 году. В 1993 году окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности “лечебное дело”. Трудится с 1983 года с позиции лаборанта кафедры физической культуры Семипалатинского мединститута. Затем был тренером Аккольской ДЮСШ Таласского района, санитаром Алматинской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, фельдшером, медбратом, врачом-интерном. В 1994-1996 годы заведовал поликлиникой, завотделением районной больницы.

Был главный терапевтом, замом главврача, руководил управлением здравоохранения акимата Меркенского района. В 2000-2012 годы был главврачом Меркенской районной центральной больницы. Последние годы был замом главы управления здравоохранения по лечебной работе акимата Жамбылской области.

По представлению председателя Астанинского городского филиала партии “Нур Отан”, акима Астаны Асета Исекешева назначен первый зампред столичного филиала “Нур Отан” Бахыт Сапаров. Бахыт Сапаров родом из Щучинска, ему 47 лет. Имеет три высших образования. Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности генерального директора ТОО “Старт”. Был на различных руководящих должностях. В том числе акимом Кокшетау. Затем - советник министра индустрии и новых технологий, директор филиала по Республике Казахстан ЗАО “РУСБУРМАШ” ГК “Росатом”. В 2016-2017-м руководил территориальным департаментом комитета по инвестициям МИР РК - администрацией специальной экономической зоны “Бурабай”.



Подготовил Константин Маскаев