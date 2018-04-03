Алла Иванилова

К 2020 году Астана должна стать самым привлекательным и комфортабельным городом на Евразийском пространстве. Это одна из приоритетных целей казахстанских чиновников



Вчера в казахстанской столице прошла XXV сессия Международной ассамблеи столиц и городов СНГ (МАГ), девизом которой была “Новая программа устойчивого развития городов как ответ на глобальные вызовы”. Это площадка для обмена мнениями и опытом для того, чтобы сделать наши города современными и комфортными для проживания. Учитывая, что гостей принимала Астана, именно о ней и шла в основном речь. Столичный аким Асет Исекешев поделился планами на будущее, а участники МАГ многое взяли на заметку.

Сегодня цифровизация проникла во все сферы жизни, и в экономике все большую роль приобретают не страны, а мегаполисы. Поэтому необходимо пересмотреть подходы к их развитию, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Астана - одна из самых быстро развивающихся столиц в мире, по мнению Асета Исекешева, но нужно идти дальше. В конце прошлого года акиматом скорректирована программа развития города до 2020 года, которой определены 17 целей для обеспечения устойчивого развития. Это доступное жилье, безопасный и устойчивый транспорт, сохранение памятников природы и культуры, безопасность населения, качество воздуха, зеленые зоны, связи “город-пригород”, смягчение воздействия на изменение климата, зеленое строительство.

Определены 20 конкретных шагов для развития города в таких направлениях, как трансформация городской среды, город без окраин, один миллион деревьев для зеленого пояса Астаны, чистый воздух и снижение вредных выбросов, повышение мобильности и сокращение времени в пути и другие.

Некоторые из них уже хорошо развиваются. Так, по доступности жилья казахстанская столица достигла уровня ООН - сдача жилья превысила 20 миллионов квадратных метров в год.

Для улучшения городской среды определены 50 общественных пространств как центров городской жизни - улиц, площадей, парков, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Для равномерного развития города столицу разделили на 129 секторов (каждый с населением до 10 тысяч человек), в которых должны быть обеспечены 34 социальных стандарта (школы, детские сады, парки, спортивные площадки, поликлиники, участковый пункт полиции, доступ к продуктам питания, общественный транспорт, видеокамеры для обеспечения безопасности и другие).

В вопросе безопасности в городе реализуется первый масштабный в стране проект по видеонаблюдению. Это более 10 тысяч камер на дорогах, общественных местах и социальных объектах. Также все эти камеры выводятся в единый ситуационный центр.

Для обеспечения экологической устойчивости будет реализовываться ряд низкоуглеродных проектов, в том числе переход на низкоуглеродный транспорт. А для смягчения последствий изменений климата планируется расширить речную поверхность и создать искусственные озера на местах подтопления.

Также внедряется программа по энергоэффективности социальных объектов - школ, детских садов, больниц и т.д. Совместно с Институтом электроэнергетики и энергосбережения разрабатывается комплексный план энергосбережения и повышения энергоэффективности Астаны до 2020 года.

По городу уже установили около 50 объектов в сфере возобновляемой энергии. Это снизит нагрузку энергоемкости предприятий столицы до трех процентов. В городе реализуется масштабный проект по “умному” уличному освещению. Более 25 тысяч старых ламп заменят на новые энергоэффективные светильники с качественным белым светом. Это позволит снизить затраты на электроэнергию и эксплуатацию системы освещения более чем на 60 процентов и повысить безопасность в городе.

Решаются вопросы озеленения города, где насчитывается 10 парков площадью 400 гектаров, четыре бульвара площадью 30 гектаров и 90 скверов общей площадью 132 гектара. Помимо этого будут построены две закрытые оранжереи с более чем двумя тысячами экзотических растений. Всего будет высажено 39 тысяч деревьев, из них в 2016 году посажено 30 процентов.

Изучив мировой опыт, чиновники проанализировали, как развиваются мегаполисы, и определили 10 приоритетных секторов, которые обеспечат экономическое “здоровье” города.

Основной упор сделан на туризм. Разработан мастер-план, определены три основных направления его развития: городской рекреационный, медицинский и MICE (событийный и деловой) туризм.

Поставлена цель увеличить количество иностранных туристов до одного миллиона в год, отечественных - до двух миллионов. А это значит, что общее количество туристов увеличится более чем в три раза.

Большие надежды и на строительный кластер, поскольку сегодня девять процентов валового регионального продукта города занимает строительство, и в этой сфере занято 16 процентов населения. К тому же город будет и дальше расти. В строительстве будут внедряться новые “зеленые” технологии - BIM-технологии, 3D-принтинг зданий, производство на базе действующих предприятий города новых энергоэффективных строительных материалов, лабораторий по новым материалам.

По опыту глобальных городов, таких как Дубай, Сингапур, планируется развитие финансового центра, что даст импульс для экономики. После проведения выставки ЭКСПО начнется реализация Международного финансового центра “Астана”. Для него принят отдельный закон, который даст инвесторам беспрецедентные условия: обособленная правовая система на принципах британского коммерческого права, налоговые льготы на 50 лет, упрощенный валютный, визовый и трудовой режим, современная инфраструктура.

Принятая концепция “Смарт Астана” будет реализовываться по шести направлениям. “Цифра” придет во все сферы жизни.

Планы у чиновников воистину наполеоновские, но участники Международной ассамблеи столиц и городов СНГ верят, что они будут реализованы, - если уж столица была построена в степи за 19 лет, остальное несложно воплотить.

В свою очередь аким Астаны предложил мэрам городов СНГ встречаться и обмениваться мнениями не “от сессии к сессии”, а создать постоянную площадку. В качестве примера он выдвинул инициативу создать совет мэров городов стран ШОС между Россией, Китаем, Индией, Центральной Азией.

- Совет мэров должен стать прагматичной площадкой, то есть не раз в год от сессии к сессии, а постоянно действующий орган, - отметил Исекешев.



Фото Радмир Фахрутдинов



Астана