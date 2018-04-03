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Кто на новенького? События

Калилла Абдуллаев освобожден от должности председателя комитета по госзакупкам. Обозначенная в официальном сообщении причина - “в связи с переходом на другую должность”. К сожалению, на момент подготовки номера не было известно, на какую именно.
Досрочно прекращены полномочия Ерлана Идрисова, который, напомним, занимал пост председателя правления АО “НК “Казахстан инжиниринг”. Официальная причина та же - переход на другую работу. На момент подготовки номера официальная информация о новом назначении господина Идрисова отсутствовала.   
Наталья Коржова, президент казахстанской Финансовой академии, возглавила Сетевой финансовый институт. Напомним, что с 2008 по 2017 год она занимала пост ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
Айдын Кульсеитов назначен заведующим Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан. Ранее он занимал пост председателя правления АО “Казахстанский институт развития индустрии”.
Стало известно, что указом главы государства прекращены полномочия следующих депутатов сената парламента Республики Казахстан: Нуртая Абыкаева, Икрама Адырбекова, Мухтара Алтынбаева и Людмилы Полторабатько.
В то же время глава государства назначил депутатами сената парламента республики Сауле Айтпаеву (первая в истории Казахстана женщина, получившая звание генерала), Владимира Волкова (с 2016 года заместитель руководителя аппарата сената парламента РК), Бакытжана Жумагулова (с 2014 года президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан) и Талгата Мусабаева с освобождением от должности советника президента.
Талгат Нургожин назначен ректором Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. В официальном сообщении указывается, что господин Нургожин в разные годы был в том числе проректором по организационно-экономической и лечебной работе Алматинского государственного института усовершенствования врачей, управляющим директором по стратегии, планированию и развитию бизнеса Научного центра нейрохирургии, а также занимал руководящие позиции в Назарбаев Университете.
Бахыт Сапаров занял пост первого заместителя председателя столичного филиала партии “Нур Отан”. Господин Сапаров до назначения занимал пост заместителя председателя астанинского городского филиала партии “Нур Отан”.

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 2191 раз Просмотров: 2191 опубликовал: Ruslan 18 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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